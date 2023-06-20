Geçtiğimiz günlerde Sofalıcı Mahallesi’nde yaşanan sel afeti sonrası ortaya çıkan tahribat, Şehitkamil Belediyesi tarafından hızlı bir şekilde onarılıyor.

Geçtiğimiz günlerde Sofalıcı Mahallesi’nde 3 gün üst üste yağan yoğun yağmur ve dolu yağışı nedeniyle yaşanan sel afeti, cadde ve sokakta tahribatlara neden oldu. İlk günden çalışma başlatan Şehitkamil Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri; greyder, kepçe ve temizlik araçlarıyla yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Bir taraftan sel sonrası bozulan yollar düzeltilirken, diğer yandan sel sonrası oluşan görüntü kirliliği ortadan kaldırılıyor. Yapılan çalışmalardan memnun kaldıklarını ifade eden Sofalıcı Mahalle Muhtarı Bozkurt, “Geçtiğimiz günlerde 3 gün üst üste yağan yoğun yağmur ve dolu yağışı nedeniyle büyük bir sel felaketi yaşandı. Yaşanan sel felaketi, mahallemizde büyük bir hasara neden oldu. Çok şükür sel felaketinde can kaybı yaşanmadı ancak mahallemizdeki birçok evde ve yollarda büyük tahribatlar oluştu. Sağ olsun Şehitkamil Belediyemiz ilk günden beridir mahallemizde sel felaketinin yaralarını sarmaya çalışıyor. Şu an belediyeden ekiplerimiz, mahallemizde bozulan yolları onarıyor, sel sonrası oluşan görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak için ellerinden geleni yapıyor. Rabbim, inşallah bizlere böylesine bir günü bir daha yaşatmasın. Ben Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu’na ve ekibine ilk günden beri yanımızda oldukları için, yaralarımızı sardıkları için çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.