DÜZCE (İHA) – Düzce’de KÖYDES Projesi çerçevesinde köylerde sel riskini en az seviyeye indirme çalışmaları ile ilgili çalışmalar devam ediyor.

KÖYDES Projesi çerçevesinde çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor. Bu çerçevede kent genelinde sel riskini en alt seviyeye indirmeyi planlayan ekipler Gölyaka’ya bağlı Hamamüstü köyünde Koruge boru gömme ve V kanal çalışmalarını tamamladı.

Çalışmalar çerçevesinde ekipler hem yağışlı havalarda bölgede ki su tahliye sistemini iyileştirmeyi amaçlarken, bir yandan da sel riskini önemli ölçüde azaltmayı hedefliyor.