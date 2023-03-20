Şanlıurfa’nın ilçelerinde 14 Mart’ta eğitime verilen ara, bugün itibarıyla son buldu. Öğrenciler 1 hafta sonra yeniden okullarına kavuştu.

Şanlıurfa’da Meteoroloji’nin 14 Mart’ta yoğun yağış uyarısı yapması üzerine okullar 1 gün tatil edilmişti. Okulların tatil edildiği gün kent merkezinde başlayan yoğun yağışlar sele neden oldu ve sel sonucu 16 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise akıntıya kapılarak kayboldu.

Şanlıurfa Valiliği, yaşanan afet sonrası okulları cuma gününe kadar tatil etti. Dün gece yazılı açıklama yapan Valilik, Şanlıurfa’nın merkez ilçeleri olan Karaköprü, Haliliye ve Eyyübiye hariç diğer ilçelerinde okullara verilen aranın son bulduğunu belirtti. Valiliğin açıklamasının ardından bu sabah Şanlıurfa ilçelerinde ders zili çaldı. Öğrenciler bir hafta aradan sonra okullarına kavuştu.

Şanlıurfa merkezdeki okulların ise yarın açılması planlanıyor.