Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın mecliste verdiği önergeyle, Ağustos ayında yaşanan sel felaketlerine bağlı olarak yoğun su sarfiyatı yapan abonelerin 20 metreküpe kadar olan tüketim bedelleri Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın mecliste verdiği önergeyle, Ağustos ayında yaşanan sel felaketlerine bağlı olarak yoğun su sarfiyatı yapan abonelerin 20 metreküpe kadar olan tüketim bedelleri Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül ayı olağan toplantısı Başkan Alinur Aktaş’ın başkanlığında yapıldı. Gündem maddelerine geçilmeden önce toplam 69 önerge arasında yer alan Başkan Alinur Aktaş’ın önergesi oylamaya sunuldu. Verdiği önergeyi okuyan Başkan Aktaş, iklim değişikliğine bağlı olarak yaşanan sağanak yağışların Ağustos ayında sel ve taşkınlara yol açtığını, bu sürecin en az hasarla atlatılması için gereken her şeyi yaptıklarını hatırlattı. Selden zarar gören vatandaşların yaralarını sarmaya çalıştıklarını vurgulayan Başkan Aktaş, “Yetkili makamlar tarafından tespit edilmiş, Ağustos ayında selden zarar görmüş abonelerimizin yağıştan kaynaklı fazla su tüketimlerini telafi etmek amacıyla standart 20 metreküpe kadar olan su tüketimleri Bursa Büyükşehir Belediyesi’nce karşılanacak. Hangi ilçeden olursa olsun başvuracak vatandaşımızla ilgili tespit yapılacak ve 20 metreküpe kadar olan su tüketimleri Büyükşehir Belediyesi’nce karşılanacak” diye konuştu. Başkan Aktaş’ın önergesi, oybirliğiyle kabul edildi.

“Bursaspor tapulu malım değil”

Bu arada İYİ Parti Sözcüsü Adnan Akın’ın, toplantının başında yeni sezonda Bursaspor’a başarılar dilediği konuşmasında, ‘siyasetin takımdan elini çekmesi gerektiği’ şeklindeki sözlerine Başkan Aktaş’tan yanıt geldi. Bursaspor’la ilgili eleştiri getirenlerin, bir formül sunması gerektiğini dile getiren Başkan Aktaş, “Buradan çok net söylüyorum. Bursaspor benim tapulu malım değil. Evet benim bir genel müdürüm şu an Bursaspor’un başkanı. Bakın şimdi diyorsunuz ‘siyaset elini çeksin’ çekelim. Önemli değil yani benim böyle bir derdim yok. Hatta ben rahatsızım bu işten. Ama Bursaspor Bandırma’da yenildi, 10 dakika sonra sizin il başkanımız mesaj attı bana mal etti işi. Takım otelde kalırken, düşerken Allah’ın kulunun sesi çıkmazken, şimdi mi Bursaspor’la alakalı konuşuyoruz. Ben bu işten mutlu değilim. Varsa formülünüz, bir şeyi eleştiriyorsanız yani çıkın formülle konuşun. Bütün Bursa’ya haykırıyorum buradan, biz Bursaspor’un önünde engel falan değiliz. Lütfen Erkan Kamat’a da sorun, Mesut Mestan’a da sorun, Ali Ay’a da sorun benim belediye başkanlığım döneminde çalıştığım başkan arkadaşlar olduğu için söylüyorum. Hatta en son BİKO formasıyla maça çıkmışsın, sadece o formadan dolayı 500 bin almışsın, maç bitmiş yenilmişsin beni eleştiriyorsun. Ben ne yapayım kardeşim. Allah aşkına İzmir’de iki takım küme düştü. Allah’ın kulu Tunç Soyer’in ismini mi verdi? Belediye ile ne alakası var bu işin. O yüzden bir mesaj veriyorsunuz ama yanlış bir mesaj veriyorsunuz. Ve bana göre bu mesajla bile Bursaspor’a kötülük yapıyorsunuz. Meraklısı değiliz, içinde bulunduğumuz durum ortada, varsa formülünüz lütfen söyleyin. Bursaspor’la ilgili ‘çeksin siyaset elini’. Hangi siyaset çeksin elini söyler misiniz? Yok ki kardeşim ortada kaldı, takım otelde kaldı diyorum. Başkanı yoktu takımın ya. O zaman niye konuşmadınız bunları da şimdi Bursaspor bu durumda diye konuşuyorsunuz. Eğer varsa bir formül, Belediye Başkanı kimliğimle değil, Alinur Aktaş olarak, vatandaş olarak, iyi bir Bursasporlu olarak her arenada bu işe katkı ve destek vereceğimi ben burada taahhüt ediyorum. Bütün milletin huzurunda” diye konuştu.