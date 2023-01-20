Antalya’nın Kumluca ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından yaraların sarılmasıyla moral bulmaya çalışan ilçe halkı folklorik deve güreşlerine hazırlanıyor. Deve güreşleri gösterileri öncesi ilçenin meydanında “En Süslü Deve Yarışması” düzenlendi.

Antalya’nın Kumluca ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından yaraların sarılmasıyla moral bulmaya çalışan ilçe halkı folklorik deve güreşlerine hazırlanıyor. Deve güreşleri gösterileri öncesi ilçenin meydanında “En Süslü Deve Yarışması” düzenlendi.

Kumluca ilçesinde Devecileri Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanlığı ve Kumluca Belediyesi tarafından organize edilen folklorik deve güreşleri gösterilerine hazırlanıyor. Kumluca sokakları deve güreşleri etkinliği ile yeniden hareketlenmeye başladı. 22 Ocak Pazar Günü yapılacak Deve Güreşleri gösterileri öncesi ilçenin Cumhuriyet Meydanı’nda “En Süslü Deve Yarışması” düzenlendi.

Yarışmalara 9 güreş devesi katıldı

9 güreş devesi sahipleri daha önceden süslenerek podyuma getirildi. Develer jüri üyelerinin önünde süslerini ve hünerlerini sergiledi. Jüri üyeleri en süslü deveyi seçmek için karar vermekte zorlandı. Jüri üyelerinin karar vermesi sonucunda en süslü develer seçildi. En süslü deve yarışmasında 7 numara ile Alaaddin Bacaksız’ın devesi Dorukhan 3 oldu. 9 numarası ile yarışmalara katılan Kumluca’dan Sude Naz Ulutaş’ın Kayraklı adlı devesi ikinci oldu. 2023 yılının en süslü deve yarışması birincisi bir numara ile yarışmalara katılan Kumluca’dan Bayram Özer’İn Osman Ağa adlı devesi birinci oldu. Dereceye giren develere plaket ve halı hediye edildi.

"Amacımız geleneklerimizi yaşatmak kaydıyla Kumluca halkının moralini düzeltmektir"

Yarışmada konuşma yapan Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, “Yörükler hayvan severdir. Yörükler hayvanlarına çocuklarına nasıl bakıyorsa öyle bakar. Tüm halkımızı Pazar günü yapacağımız Geleneksel Folklorik Deve Gösterilerine davet ediyorum” dedi. Kumluca Devecileri Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Zafer Gemici, “12 Aralık’ta bir sel felaketi yaşadık. Morallerimiz çok bozuldu. Şimdi geleneksel deve güreşleri ve folklorik gösteriler yapacağız. Amacımız geleneklerimizi yaşatmak kaydıyla Kumluca halkının moralini düzeltmektir. Pazar günkü güreşlerimize tüm halkımızı bekliyoruz” dedi.

En süslü deve yarışmasında birinci olan Osman Ağa devesinin sahibi Bayram Özer ise “Yarışmalara hazırlandık. Emek verdik. Emeğimizin karşılığını aldık. Pazar günü tüm halkımızı gösterilerimize bekliyoruz” dedi.