Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde meydana gelen sel felaketinde zarar ortaya çıkmaya başladı.

Sarıgöl ilçesinde meydana gelen sel felaketinin oluşturduğu zararın izleri kaldı. Üzüm bağlarında büyük taşlar, çalı çırpılar, sel sularının çekilmesiyle ortaya çıktı. Ortaya çıkan manzara karşısında üzüm üreticileri kara kara düşünmeye başladı. DSİ ekipleri de çok sayıda ekipmanı Tekeliler Mahallesi’ndeki Çınarlı Dere’ye göndererek dere ıslah çalışmaları için harekete geçti.

"Bağların içlerine girmek zor oluyor"

Sarıgöl’de üreticiler sel suyundan üzüm bağlarının içlerine girilmesinin zor olduğunu ifade ederek, "Bu bir felaket ancak bağlarımızın bakımını da yapmamız gerekir. İlaçlama olmuyor, bağları selin mili doldurdu. Selin bağların içlerine getirdiği büyükçe taşlar var. Ne yapacağımızı şaşırdık. İlgililerden yardım bekliyoruz." ifadelerini kullandı.