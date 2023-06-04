Çorum’da sağanak yağış ve dolu sele neden oldu. Sel sularına kapılan 2 büyükbaş hayvan telef olurken, suların altında kalan yüzlerce dönüm tarım arazisi zarar gördü.

Çorum’da son bir haftadır etkili olan sağanak merkez ve ilçelerde hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Merkeze bağlı Kalehisar köyünde ikindi saatlerinde başlayan sağanak ve dolu hayatı felç etti. Sağanak nedeniyle köyde bulunan dereler taşarken köyün sokakları göle döndü. Köyün yolları çamurla kaplanırken, yağışa dışarda yakalanan bir vatandaş köyde bulunan durağa sığındı. Dakikalarca duraktaki oturakta bekleyen vatandaş, suların çekilmesiyle birlikte rahat bir nefes aldı.

Sungurlu ilçesine bağlı Hacı Musa köyünde ise sağanak yağış nedeniyle yüzlerce dönüm ekili arazi sular altında kaldı. Köyün yanından geçen dere taşarken, selin geliş anı bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.