ANTALYA (İHA) – Antalya’nın Kumluca ilçesinde yaşanan sel felaketinde 3 çocuklu bir ailenin evi de sular altında kaldı. Çocuklarını akrabalarına gönderen Salih Uzun, geceyi bir battaniye ile karton üzerinde yatarak geçiriyor.

ANTALYA (İHA) – Antalya’nın Kumluca ilçesinde yaşanan sel felaketinde 3 çocuklu bir ailenin evi de sular altında kaldı. Çocuklarını akrabalarına gönderen Salih Uzun, geceyi bir battaniye ile karton üzerinde yatarak geçiriyor.

Antalya’nın Kumluca ilçesinde meydana gelen sel felaketinde birçok ev, iş yeri ve sera sular altında kaldı. Evi sular altında kalan Salih Uzun, çareyi üç çocuğunu akrabasına göndermekte buldu. Salih Uzun, “Allah devletimize zeval vermesin, Allah razı olsun. Selden dolayı mahvolduk, gece yerde yatıyorum, hiçbir şeyimiz kalmadı her şeyimiz gitti. Bu durum için yardım bekliyorum” dedi.