Türkuaz Sualtı Arama ve Kurtarma Derneği Operasyon Sorumlusu Deniz Temel sel felaketi yaşanması durumunda yapılması gerekenlerle ilgili verdiği bilgilerde, elektrik çarpma riskine karşı su ile temas kurulmaması gerektiğini belirterek, "Bölgeden uzaklaşmak yerine yüksek bölgelere çıkılmalı" dedi.

Yerleşim yerlerinin dere yataklarından ve tarım arazilerinden uzak bölgelerde olmasının sel durumunda çok önemli olduğunu söyleyen Türkuaz Su Altı Arama Kurtarma Derneği Operasyon Sorumlusu Deniz Temel; "Ülkemizde son zamanlarda deprem ardından da yoğun şekilde yağış almasına bağlı olarak da sel felaketleri yaşanmakta. Bu oluşan sel felaketlerinde meteoroloji bizi her ne kadar bilgilendirse de altyapıdaki problemler, düzensiz planlanma ve yerleşim şekillerinin olmasından dolayı sel felaketlerinde ciddi anlamda maddi ve manevi kayıplarımız oluyor. Bu zararların en aza indirilebilmesi için derelerin ıslah edilmesi gerekiyor. Sadece yerleşim alanlarından geçen değil çevresinden de geçen dere yataklarının ıslah edilmesi gerekir. Çünkü su taşkınlarında dereler taşacak ve yerleşim alanlarına ve ekili tarım arazilerine zarar verecek durumdadır. Bununla birlikte yerleşim alanlarının dere yataklarının geçtiği bölgelere kurulmaması, biraz daha yüksek yerlere yapılması gerekiyor. Biliyorsunuz artık sosyal medya üzerinden, kamu kurum ve kuruluşlardan sel ve su baskını oluşabileceği telefonlarımıza mesaj olarak gelmektedir. Bu uyarıları gördüğümüz zaman tedbirlerimizi almalıyız. Bununla ilgili dere yatağındaki yerleşim yerlerindeki vatandaşlarımızın daha yüksek kesimlere çıkmaları, evde özel ihtiyacı olan hastalarımız var ise hızlı bir şekilde tahliyelerin gerçekleşmesi gerekmektedir. Evlerde kıymetli eşyalar varsa onları da yanlarına alıp yüksek yerlere çıkmalılar. Sel oluşumu başladığından itibaren araçlarla bölgeden uzaklaşmak yerine daha yüksek yerlere çıkmak gerekmektedir" dedi.

Temel, kopan elektrik tellerinden dolayı suyla temas kurulmaması gerektiğini söyleyerek, "Sel durumunda kopan elektrik telleri olacaktır. Olası bir elektrik çarpma riskine karşın su ile temas mümkün olduğunca edilmemelidir. Sel felaketine gece yakalandıysak ışıkları kullanmak yerine el fenerleri daha doğru olacaktır. Sel suyuna maruz kalmış herhangi bir gıdayı kullanmamak çok önemli. Afet sonrası sel suları binalardan boşaldıktan sonra çevredeki istinat duvarlarına dikkat etmemiz gerekmektedir. Çünkü yeterince ıslandığı ve zemini çok yumuşadığı için hareket halindeyken üzerimize yıkılabilir. Binalarımızdaki yapı hasarlarını kontrol etmemiz gerekmektedir. Binanın çökme tehlikesi olabilir. İçme sularını kullanmamalıyız. Bölgeye gelen arama kurtarma ekiplerine vatandaşların personellere yardımcı olmaları ve verilen talimatlara göre hareket etmeleri gerekir" ifadelerini kullandı.