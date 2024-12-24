Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen sel felaketinin ardından kümesteki tavukların bir bölümü telef olurken, canını kurtaran tavuklar korkudan kümeste değil, ağaç tepesinde tünemeye başladı.

Cumartesi günü Manavgat’ın çeşitli mahallelerindeki birçok ev, iş yeri ve aracın sular altında kalmasına neden olan sel felaketinde kümeslerinden çıkamayan çok sayıda tavuk telef oldu.

Side Mahallesi 1586 Sokak’taki bir apartmanın bahçesindeki kümeste bulunan tavukların bir bölümü, kümesten çıkamayarak suda boğularak telef olurken, kurtulan tavuklar korkudan kümese giremeyerek ağaçların tepesinde tünemeye başladı. Tavukların ağaç tepesinden inerek kümese dönmelerinin zaman alacağı belirtildi.