Bartın’ın Şarköy Boğaz mahallesinde sel afetinde yıkılan köprünün yerine 54 metre uzunluğunda yeni köprü inşa edildi.

Bartın’ın Şarköy Boğaz mahallesinde sel afetinde yıkılan köprünün yerine 54 metre uzunluğunda yeni köprü inşa edildi.

Bartın’da 11 Ağustos 2021 yılında meydana gelen sel afetinde Şarköy’ün Boğaz Mahallesinde yer alan ve Kozcağız-Kumluca beldeleri arasında ulaşım sağlayan beton köprünün yıkılması üzerine bölgeye panel köprü kurulumu gerçekleştirildi. 2022 yılının Haziran ayında yaşanan sel afetinde ağır hasar alan panel köprü vinç ve iş makineleri ile kaldırılırken aynı noktaya Milli Savunma Bakanlığına bağlı birliklerce 40 metre uzunluğunda ve 4.3 metre genişliğinde hafif alaşımlı sabit köprü (HASK) kuruldu.

Kara Kuvvetleri Komutanlığından 8 kişilik uzman istihkam ekibi tarafından kurulan hafif alaşımlı sabit köprü üzerinden ulaşımın sağlandığı bölgede yapımına başlanan yeni beton köprü inşası tamamlandı.

54 metre uzunluğunda 11 metre genişliğindeki köprünün tamamlanmasının ardından bölgede ulaşım yeni köprüden sağlanmaya başladı.

11 Ağustos 2021 tarihinde Sinop ve Kastamonu’da meydana gelen sel afetlerinde, 2022 yılının Haziran ayında ise Bartın’da yaşanan sel afetlerinde kullanılan MSB’ye ait hafif alaşımlı sabit köprü ise sökülerek Ankara’ya götürüldü.