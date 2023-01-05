Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde 11 Ağustos 2021 ve 27 Haziran 2022 tarihlerinde yaşanan sel afetlerinde zarar gören spor tesislerinin yenilenmesi için yaklaşık 40 milyon TL’lik yatırım yapıldı. İlçede yapılan sentetik çim saha, yüzme havuzu ve kapalı spor salonunda genç sporcuların yetiştirilmesi için çalışma başlatıldı.

Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde 11 Ağustos 2021 ve 27 Haziran 2022 tarihlerinde yaşanan sel afetlerinde zarar gören spor tesislerinin yenilenmesi için yaklaşık 40 milyon TL’lik yatırım yapıldı. İlçede yapılan sentetik çim saha, yüzme havuzu ve kapalı spor salonunda genç sporcuların yetiştirilmesi için çalışma başlatıldı.

Batı Karadeniz’de 11 Ağustos 2021 ve 27 Haziran 2022 tarihlerinde yaşanan büyük sel afetleri, Kastamonu’daki çok sayıda ilçede yıkıma sebep olmuştu. Sel sebebiyle birçok binanın zarar gördüğü Azdavay ilçesinde de spor tesisleri de kullanılmaz hale gelmişti. Selin ardından yapılan girişimlerle yeni spor tesislerinin yapılması için Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından harekete geçildi. Yaklaşık 40 milyon TL’lik yatırımla Azdavay ilçesine sentetik çim futbol sahası, kapalı yarı olimpik yüzme havuzu, tenis kordu, kapalı spor salonu inşa edilmesi için çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmalar neticesinde ilçede inşa edilen çim futbol sahası, kapalı spor salonu ve kapalı yarı olimpik yüzme havuzunda sona yaklaşıldı.

Yatırımlar ilk meyvesini verdi, ilçede ilk kez spor kulübü kuruldu

Yapılan yatırımlarla birlikte, ilçede ilk kez bir spor kulübü kuruldu. Konu ile ilgili çalışma başlatan Azdavay Belediyesi tarafından kurulan Azdavay 1946 Spor Kulübü çerçevesinde genç futbolcular yetiştirilmeye başladı. Amatör ligde mücadele edecek futbol takımı, inşa edilen sahada maçlara çıkacak. İlçede inşa edilen diğer spor tesislerinde ise yetenekli sporcuların yetiştirilmesi hedefleniyor.

Nuri Civelek: "Yaklaşık 40 milyonluk bir yatırımımız gerçekleşmiş durumda"

Spor alanında ilçeye yapılan yatırımlarla ilgili bilgi veren Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek, "İlçemizde her alanda olduğu gibi spor alanlarımız da 11 Ağustos 2021 tarihindeki sel afetinde zarar gördü. Gençlik ve Spor Bakanımızın destekleriyle kullanılmaz halde olan Azdavay Çim Futbol Sahamız, sentetik saha olarak yeniden yapıldı. Işıklandırması ile birlikte 12 milyon TL civarında bir maliyeti oldu. Sahadaki çalışmalar tamamlanmak üzere. 20 yıldır belediye başkanlığı yaptığım ilçenin Kastamonu’nun en sosyal ilçesi olduğuna inanıyorum. Bu hizmetler sunulduğunda iyi sporcular yetişeceğine inanıyoruz. Bu çerçevede yaptığımız girişimler neticesinde futbol sahamızın hemen yanı başına bir kapalı yarı olimpik yüzme havuzu, tenis kordu ve ilçe merkezimize de Azdavay Belediyemizin arazisi üzerine Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle bitme aşamasında olan kapalı spor salonumuz olmak üzere yaklaşık 40 milyonluk bir yatırımımız gerçekleşmiş durumda. Tenis kortumuzun ihalesi yapıldı, 4 Ocak’ta ihalesi yapıldı" dedi.

"Sporla uğraşan, kötü alışkanlıklardan uzak duran bir nesil arzuluyoruz"

Yapılan spor tesisleri ile gençlerin spora yönelmesinin sağlanacağını belirten Civelek, "Azdavay artık bir spor kompleksine sahip. Biz de hemen harekete geçtik. İhmal ettiğimiz bir konuydu. Bir spor kulübü ilçemizde faaliyette değildi. Hemen bir spor kulübü kuruldu. Mart ayında amatör ligde oynayacak bir futbol takımımız olacak. Başta futbol olmak üzere diğer sportif alanlarda Azdavay her zaman var olacak, Kastamonumuzu Türkiye’de sporcuların yetişeceği bir ilçe olma iddiasındayız. Okullarımızda spor anlamında Kastamonu’da ilk be ilçe arasında olan bir ilçeyiz. Öğrenciler anlamında spor altyapısı vardı, ancak spor komplekslerimiz yoktu. Bunlar da Sayın Bakanımızın destekleri ve bizlerin de girişimiyle ilçemize kavuşturulmuş oldu. Güzel sporcular yetiştirip, sporla uğraşan, kötü alışkanlıklardan uzak duran bir nesil arzuluyoruz" diye konuştu.

Aydın Uzuner: "Başarılı olmak için elimizden geleni yapacağız"

Azdavay 1946 Spor Kulübü Başkanı Aydın Uzuner ise başarılı olmak için mücadele vereceklerini ifade ederek, "Spor tesislerimiz selde zarar görmüştü. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın yatırımlarıyla tesislerimiz yenilendi. Gençlerimiz için yeni bir alan oluşturuldu. Takımımızı da yeni kurduk. Başarılı olmak için elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.