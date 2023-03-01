Bartın Ulus ilçesi Kumluca beldesinde bir yıl önce sel afetini yaşayan Akörensökü köyü sakinleri şimdi ise birlik olma sıralarının kendilerine geldiğini düşünerek deprem afeti yaşayanlar için yakacak odun hazırladı.

Bartın Ulus ilçesi Kumluca beldesinde bir yıl önce sel afetini yaşayan Akörensökü köyü sakinleri şimdi ise birlik olma sıralarının kendilerine geldiğini düşünerek deprem afeti yaşayanlar için yakacak odun hazırladı.

Geçen yıl Batı Karadeniz’i etkileyen sel afetinde köy sakinlerinden 82 yaşındaki Arife Ünal teyzemiz sel sularında hayatını kaybetti. Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı Akörensöküler köyü sakinleri, deprem afetinde yaraların sarılması için adeta seferber oldu. Geçen yıl köyleri sular altında kalan köylüler, ormanlardan hazırladıkları odunları deprem bölgesine gönderdi. Tarımsal kalkınma kooperatifi üyesi orman işçisi İbrahim Güney "Ulus orman işletme müdürlüğü bize deprem dolayısıyla bize tahsis ettiği bir bölmede depremzedeler için odun yapıyoruz, Emvalde de tomruk çıkarıyoruz. İlkönce depremde vefat eden vatandaşlarımıza Allah rahmet eylesin geride kalanların da başları sağolsun. Yani Türkiye deprem ülkesi, biz bunu her zaman unutmamalıyız. Allah devletimize zeval vermesin " diyerek sözlerini tamamladı.

Eşiyle odun yapmağa geldiğini belirten Hayriye Güney ise "Allah rahmet eylesin başımız sağolsun. Kalanlara da sağlık sıhhat versin" dedi. Ulus Orman İşletme Müdürü Kazım Kılıçarslan liderliğinde kalabalık gençlerden oluşturulan orman işçileri, orman muhafaza memurları ve orman köylüleri kestikleri yakacak odunları küçük parçalara ayırdı. Odunlar çuvallandı araçlara yüklendi. Akörensöküler Köyü Kooperatif Başkan vekili Ahmet Yılmaz " Ulus orman işletmesi bünyesinde çalışıyoruz. 205 üyelerimiz adına depremde hayatını kaybedenler adına konuşuyorum. Ben ve üyelerimiz ayrı ayrı hepsi üzüntülü. Bizde buraya yardım gayesiyle emval üretmeğe odun yapmaya, Devletimize ufak da olsa bir katkıda bulunmaya geldik" diyerek sözlerini tamamladı.

Çuvallara konularak araçlara yüklenen yakacak odunlar Kahramanmaraş merkezli deprem bölgesine gönderildi. Üretim işlerinin talep geldiği sürece vatandaşlara ulaştırılacağı vurgulandı. Gün sonunda iyilik ve yardımlaşmanın gururuyla ekipler, "Ulus orman işletme müdürlüğü olarak depremzede kardeşlerimizin her zaman yanındayız" diyerek bölgeye mesaj gönderildi.