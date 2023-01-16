Giresun’da 2020 yılında yaşanan sel afetinin ardından dere yataklarında izinsiz kum ve çakıl alımlarına sıkı denetim sağlandığı belirtildi.

Giresun’da 2020 yılında yaşanan sel afetinin ardından dere yataklarında izinsiz kum ve çakıl alımlarına sıkı denetim sağlandığı belirtildi.

Giresun İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, “Bilindiği üzere ilimizde 22 Ağustos 2020 tarihinde yaşanan sel afeti sonrasında dere yataklarında faaliyet gösteren tüm firmaların ruhsatları İçişleri Bakanlığının talimatına istinaden iptal edilerek ilgili firmalar dere yataklarından çıkartılmıştı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan ’Sel’ konulu raporda da dere yataklarından düzensiz kum ve çakıl alınmasının taşkınlara ve sellere neden olabileceği uyarılarında bulunulmuştu. Giresun Valilik Makamının talimatları doğrultusunda gerek kolluk kuvvetlerince gerekse de İl Özel İdaresince yapılan denetimler de kaçak, izinsiz veya ruhsatsız malzeme alımı yaptıkları tespit edilen şahıs ve firmalara cezai işlem uygulandı. Dere yataklarının kolluk kuvvetleri ile idarenin teknik elemanları tarafından sürekli denetim altında tutulduğu, derelerden kaçak kum çakıl malzemesi almamaları hususunda uyarılarda bulunulmakta, aksi takdirde maden mevzuatı kapsamında cezaya maruz kalacakları ve bu konuda asla taviz verilmeyeceği özellikle vurgulanmaktadır” denildi.