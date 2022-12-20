Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde geçen yıl 11 Ağustos’ta yaşanan sel felaketinde bodrum katta bulunan ev ve iş yerlerinin İçişleri Bakanlığı tarafından kamulaştırılan 46 hak sahibine yeni daireleri noter huzurunda gerçekleştirilen kura ile teslim edildi.

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde geçen yıl 11 Ağustos’ta yaşanan sel felaketinde bodrum katta bulunan ev ve iş yerlerinin İçişleri Bakanlığı tarafından kamulaştırılan 46 hak sahibine yeni daireleri noter huzurunda gerçekleştirilen kura ile teslim edildi.

11 Ağustos 2021 tarihinde Kastamonu’da Ezine Çayı’nın şiddetli yağışların ardından taşması sonucu 65 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin kaybolduğu ve onlarca binanın da zarar gördüğü Bozkurt ilçesinde selin izlerini silmek için yürütülen çalışmalarda sona gelindi. Sel nedeniyle evlerini kaybedenler için ilçenin farklı noktalarında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşa edilen 679 konut bitme aşamasına geldi.

Sel felaketi sonrasında İçişleri Bakanlığınca selde zarar gören ya da afete maruz kalma ihtimali bulunan bodrum katındaki ev ve iş yerleri boşaltılarak kamulaştırılması yapıldı.

Bodrum katlarının kamulaştırılmasıyla birlikte hak sahipleri TOKİ tarafından yeni inşa edilen konutlara yerleştirilecek. Hak sahiplerinin belirlenmesi amacıyla Bozkurt Kaymakamlığı Toplantı Salonunda noter huzurunda kura töreni düzenlendi. Gerçekleştirilen kura sonrasında 46 hak sahibi, TOKİ tarafından yeniden yapılan dairelerine kavuştu. Hak sahipleri, noter huzurunda çekilen kura sonucu belirlenen 95 metrekare 2+1 24 daire ile 123 metrekare 3+1 22 adet dairenin anahtarlarının önümüzdeki günlerde teslim edilerek oturmaya başlayacakları belirtildi.

“46 adet konutumuzun kurasını çekerek hak sahiplerini belirliyoruz”

Sel felaketinin ardından zorlu bir sürecin sonuna hızlı bir şekilde yaklaştıklarını söyleyen Vali Avni Çakır, “Malum Ağustos ayından itibaren bölgede devletimizin çok güçlü bir çalışmasına hep beraber şahitlik ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda bakanlarımız ve bakan yardımcılarımız, belediye başkanlarımız, kaymakamlarımız ile tüm arkadaşlarımızla şahitlik ettik. Yağmur çamur demeden gece gündüz demeden vatandaşımıza söz verdiğimiz gibi eskisine çok daha iyi şartlarda bir Bozkurt oluşturmak için gece gündüz çalıştık ve iki ay kadar önce inşallah ürettiğimiz konutlar, iş yerlerini teslimine başladık. Biliyorsunuz sanayimizdeki dükkanlarımızın kuralarını çektik. Orada şu an esnaf arkadaşlarımız işlerini kurdular, başladılar. Çok da güzel bir ortam oluştu. İnşallah bugün de konutların ilkini gerçekleştirmiş olacağız. İş yerleriyle alakalı da geçen hafta 10 tane dükkanımızın burada kurasını çektik. Onlar da inşallah en kısa sürede oradaki sel faaliyetlerine başlayacaklar. Bugün de bodrum katlarda olan ve hak sahipliği bulunan vatandaşımızın kamulaştırma sürecinde hak sahipliğiyle oluşmuş olan konutların kurasını çekiyoruz. Hak sahipliği çerçevesinde bugün 46 konutumuzla inşallah kurasını hep beraber çekeceğiz. Yapmış olduğumuz konutlar sizler de gördünüz, gezdiniz. İnşallah sizlerin üst seviyede yaşayabileceği 2+1 ve 3+1 şeklinde konutlarımız olacak. Artık bundan sonrası biraz da kısmet meselesi. Şundan emin olun iyisi kötüsü yok. Hepsi çok iyi. Hepsi sizin ihtiyaçlarınızı bu seviyede görecek şekilde. İnşallah bugünden sonra da hızlı bir şekilde burada 649 tane konut yapıyoruz. Bunlardan yüzün üzerindeki rakam geçici kabul aşamasına geldi. En kısa sürede onların da kurallarını inşallah çekip vatandaşlarımızı her bakımdan doğal gazıyla, çevre düzenlemesi çalışmalarıyla yerleştireceğiz” dedi.

“Süreci en sağlıklı bir şekilde yürütmek için gece gündüz yoğun emek harcadık”

Çarşı merkezinde yıkılan dükkanların yerine yapılan iş yerlerinin de sonuna yaklaşıldığını belirten Vali Çakır, “Onları da sizlere teslim ettikten sonra inşallah böyle bahar aylarıyla beraber afatın etkileri tamamen silinmiş olacak. Her bakımdan altyapısı tamamlanmış bir Bozkurt’ta hep beraber inşallah izleyeceğiz. Bu süreçte arkadaşlar gerçekten de tüm arkadaşlarımız gece gündüz yoğun bir çalışma sergiledi. Bu süreci en sağlıklı bir şekilde yürütmek için gece gündüz inanın yoğun emek harcadık sahada. Çünkü çok üst seviyeli işler gerçekleşti. Yapılan çalışmalar elbette ki vatandaşımıza birtakım rahatsızlıklar verdi. Yani konfor alanında rahatsızlık verdi. En basitinden çamurdan bir yıldır falan yaklaşık böyle bir çalışma ortamına maruz kalındı. Yoğun araç trafiğine maruz kaldınız ve de sese gürültüye maruz kaldınız ama onların hepsi de bitme aşamasına geldi. Çok az bir süre kaldı. İnşallah hepsini en üst seviyeye getirmiş ve tamamlamış bir halde sizlere teslim edeceğiz. Belediyemiz de şu an devam eden ve sona yaklaşan hem Devlet Su İşleri’nden kaynaklanan hem diğer kurum ve kuruluşların inşaatlarından kaynaklı çalışmaları da biter bitmez inşallah altyapıyı zaten bitiririz” diye konuştu.

Kısa sürede kaldırımları ve bahçe duvarlarını da bitirmeyi planladıklarını ifade eden Vali Çakır, “Asfaltımızı, parkemizi, şehirle alakalı çalışmaları da bitirerek, çok daha güzel bir Bozkurt ile hep beraber inşallah yaşamaya devam edeceğiz. Ben tekrar söylüyorum bu kurada bana iyi daire çıktı diye bir şeye kesinlikle kimse kapılmasın. Hepsi de birbirinden kıymetli ve birbirleriyle aynı, işçilik aynı konfor aynı” şeklinde konuştu.

“Birçok etapta çevre düzenlenmesine başladık

Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı ise, Bozkurt merkezdeki 649 TOKİ konutunun yapımının hızla devam ettiğini belirterek, “Birçok etapta çevre düzenlemesi başlandı. Hava durumu müsaade ettiği sürece çevre düzenlemesi tamamlanacak. TOKİ tarafından yapılan 649 konutumuzu en kısa sürede dağıtacağız. Devamında bu güzel park alanlarıyla peyzajıyla hazır olan evlerinize taşınacaksınız” dedi.

Hak sahiplerinden Mustafa Demir de, “Dükkanımız vardı bodrum katında sel felaketinde zarar gördü. Kamulaştırıldı. Yerine ev çıktı, mutluyum. Selde hepsi silinip gidebilirdi en azından evimiz aldık” diye konuştu.

Konuşmanın ardından Vali Çakır, Kaymakam Atıcı, Belediye Başkanı Muammer Yanık, AFAD Kastamonu İl Müdürü Uğur Minder, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Oktay Marşap, Karayolları Kastamonu Bölge Müdürü Yüksel Oğuzhan ile vatandaşlar tarafından noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirildi.