Türkiye’nin en büyük savunma sanayii firmalarında biri olan HAVELSAN’ın insan kaynakları uzmanları, Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) öğrencilerine konferans verdi. Konferansta öğrencilerin kariyer planlaması ve iş başvurularında izleyecekleri yollar anlatılırken ayrıca HAVELSAN’da işe girdiklerinde karışılacakları durumlar hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Türkiye’nin en büyük savunma sanayii firmalarında biri olan HAVELSAN’ın insan kaynakları uzmanları, Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) öğrencilerine konferans verdi. Konferansta öğrencilerin kariyer planlaması ve iş başvurularında izleyecekleri yollar anlatılırken ayrıca HAVELSAN’da işe girdiklerinde karışılacakları durumlar hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

HAVELSAN Kariyer Günleri programı Samsun Teknopark ev sahipliğinde ODMÜ yerleşkesinde düzenlendi. OMÜ’den ve özel bir havacılık lisesinden öğrencilerin katıldığı konferansta HAVELSAN Çalışan Deneyimi Uzmanı Fatma Nur Ersayın ve İşe Alım Uzmanı Mustafa Atıf Hasanoğlu öğrencilere kariyer planlamasını, işe girme sürecini ve HAVELSAN’ı anlattı.

"Çeşitli disiplinlere hitap ediyoruz"

Programın ilk olarak konuşmasını yapan OMÜ Teknoloji Transfer Ofisi Genel Koordinatörü Ekrem Altan, "Samsun Teknopark ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi olarak ileri teknoloji alanında çeşitli disiplinlere hitap ediyor, yenilikçilik, girişimcilik kültürünün gelişmesinde sağlanacak üniversite sanayi işbirliği mekanizmasını, bu ortamlarda yer alacak akademisyenlere, girişimcilerimize, şirketlerimize ve çalışanlarımıza uluslararası rekabet imkanı sağlamakta ve özellikle genç girişimcilere Samsun Teknopark olarak ön açmaktayız. Öğrencilerimizin tecrübeli insan kaynakları yönetiminden kariyer planlamasının püf noktalarını öğrenmeleri, firma ve sektörü daha yeni yakında tanıma fırsatı bulmaları, staj, iş başvurusu ve proje geliştirme gibi konularda firma yetkileri ile görüş alışverişi bulunmaları amacıyla organize ettiğimiz etkinliğimize katılımlardan dolayı herkese teşekkür ederim" dedi.

"Son ana kadar sizinle kontaktayız"

HAVELSAN’da Çalışan Deneyimi Uzmanı Fatma Nur Ersayın ise yaptığı konuşmasında, "HAVELSAN yazılım odaklı çalışan bir şirkettir. İstihdam olarak yazılım alanında yüzde 51 oranında bir istihdama sahibiz. Elektrik-elektronik alanı ikinci olarak en fazla istihdam sağladığımız alanlar arasındadır. Diğer alanları ise idari kısımlarda yer alan çalışma arkadaşlarımız oluşturuyor. Tecrübeye hem daha çok önem veriyoruz hem de bununla beraber yeni bakış açılarına da önem veriyoruz. Yeni dünyada şirketler değerlerini ön plana çıkartıyorlar. Biz de kavramlarımızı belirledik. Sürekli öğrenme ve gelişim, azim, değer katmak ve dayanışma bizim ana kavramlarımız olarak ortaya çıktı. Sizler HAVELSAN ile ilk karşılaştığınız andan son sizinle vedalaşacağımız ana kadar her anınız ile kontakta kalmaya çalışıyoruz. Mülakattan sonra oryantasyon, adaptasyon, gelişim ve kariyer süreçlerinizde kontakta kalıyoruz. Biz HAVELSAN’da kişilerin uzmanlık alanlarını diğer HAVEL sanayisi kişilerle paylaşmak istiyoruz. Kişileri ortak paydada buluşturarak seminerler düzenleyerek birbirimizi geliştiriyoruz. Benim için HAVELSAN bir okuldu. Çok fazla öğrendiğim, çok fazla öğrenme yolculuğumu devam ettirdiğim bir yer. Sizler işe girdiğinizde ‘rehber yıldızı’ adı altında bir uygulamamız var. Yeni gelen kişi tamamen o ortama yabancı oluyor. Biz insan kaynakları olarak gelen kişiyi güvende hissetmek ve aslında senin ne yaşadığını biliyoruz, hissiyatını yaşatmak için ona bir rehber yıldız atıyoruz. Kendi ekibinden bir kişinin onunla tam zamanlı ilgilenmesini istiyoruz. HAVELSAN sosyal kulüplere çok önem veren bir şirkettir. Bu şirkete geldiğiniz sadece bir mühendis, bir uzman veya sadece bir çalışan olmanızı istemiyoruz. Sosyal yönünüzle de var olmanızı istiyoruz. Örneğin bizim bir kürek takımımız var. Daha önce kürek çekmemiş olabilirsiniz fakat içinde hissettiğiniz bir tutku vardır. İstediğiniz kulübe üye olabiliyorsunuz. Ayrıca biz sizin sağlığınızı da önemsiyoruz" diye konuştu.

"Türk Silahlı Kuvvetleri Vakfı içerisinde oran olarak en fazla yeni mezun ile çalışan şirketiz"

Şirket, işe girme süreci ve staj başvuruları hakkında bilgi veren İşe Alım Uzmanı Mustafa Atıf Hasanoğlu ise "HAVELSAN 1982 yılında kuruldu. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na bağlı olarak kuruldu. Bu sene 40. yılını kutlamış olduk. Yazılım ve teknoloji firması olarak kendimizi nitelendiriyoruz. Misyonumuz savunma ve bilgi teknolojileri alanında bir dünya markası haline gelmektir. 80 bin öğrencinin katılımıyla yapılan bir araştırmaya göre en iyi işveren şirketler arasında 11. Sırada yer aldık. Mühendis ve bilgi teknolojileri alanında çok sayıda çalışan alıyoruz. Öğrenciler HAVELSAN’da eğitim almak isteyebiliyorlar. Mühendislerimiz sizlere burada eğitim verebiliyorlar. Yazılım veya herhangi bir sosyal konu fark etmeksizin yardım edebiliyoruz. Sadece talep oluşturmanız ve bizlere ulaştırmanız gerekiyor. HAVELSAN’ı akademide iç ve dış eğitimler ile ilgili mesleki eğitim programları ile ilgili olsun, ilk yardım eğitimleri olsun bunu gibi birçok dalda eğitimler veriyoruz. ‘Vizyoner Genç’ ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin bağlı olduğu ‘Kariyer Kapısı’ üzerinden stajyer alımları yapıyoruz. Şubat ve mart aylarında tekrardan belki Samsun’dan veya Karadeniz bir etkinliğimiz olabilir. Biz Türk Silahlı Kuvvetleri Vakfı içerisinde oran olarak en fazla yeni mezun ile çalışan şirketiz. Yeni mezun çalıştırmaya gerçekten büyük önem veriyoruz. Aday mühendislik ve aday uzmanlık adında 2 programımız vardır. Aday uzmanlık sosyal alanlarda çalışma dalıdır. Aday mühendislik ise mühendislik fakültelerinde eğitime devam eden 3 ve 4. Sınıf öğrencileri için HAVELSAN’da kariyer fırsatı başlamaktadır. Stajyer alımımızda kriter yapıyoruz çünkü 10 binden fazla başvuru alıyoruz. Mühendislik fakültelerinde 3 ortalaması olan öğrencileri alıyoruz. Daha sonrasında genel yetenek ve İngilizce sınavlarına dahil oluyorlar. Bunlarda da başarılı olan arkadaşlar bizlerle staj yapma imkanı buluyorlar. 30-40 günlük, 3 aylık, 6 aylık ve 9 aylık stajyerler alıyoruz. Bizde staja başlayan arkadaşımızla normal bir çalışanımızın başlangıç süreci aynıdır. Sizlere staj boyunca birileri eşlik ediyor ve HAVELSAN’da olan imkanlardan yararlanabiliyorsunuz. Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde anlaşmalı üniversitelerimiz var. Kriterlerimizde yer alan minimum 3 ortalama olmazsa örneğin 2,80 ortalamadaysak bu sefer de üniversiteye giriş sıralamanız devreye giriyor. Bu bilgilerin hepsine detaylı şekilde sitemizden bakabiliyorsunuz. Bunlar da olmazsa ALES sınavı kriterimiz de var. ALES sınavından 85 puan üzerinde aldığınız takdirde HAVELSAN’ı iş süreçlerine girmeye hak kazanabiliyorsunuz. Aday mühendislikte haftada en az 1, en fazla da 4 gün şirkette bulunmanızı istiyoruz. Asgari ücret alıyorsunuz. Sigortanız karşılanıyor. HAVELSAN’ı personeli gibi şirketin birçok imkanından faydalanabiliyoruz" şeklinde konuştu.