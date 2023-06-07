Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) organizasyonu ile odaya bağlı faaliyetlerini sürdüren zemin etüdü firmaları ile yer bilimcilerden oluşan üyeler sektörel sorunları görüşmek üzere bir araya geldi.

DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, Başkan Yardımcısı İbrahim Canpolat’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya Düzce Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Kalender Aydın ve birim çalışanları, jeoloji ve harita mühendisleri, zemin etüdü firmaları katılım sağladı.

Başkan Erdoğan Bıyık, insan hayatını doğrudan etkileyen bu önemli konunun gündemde tutulmasının ve sektörel sorunların DTSO çatısı altında konuşuluyor olmasının önemli olduğuna işaret ederek üyelerin sorunlarına çözüm üretmeye devam edeceklerini söyledi.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Canpolat ise daha önce müteahhitlik alanıyla ilgili verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, “Gerçekleştirdiğimiz toplantıda çok fazla konu gündeme geldi. Bu konuları DTSO ve belediye olarak madde madde görüşülmesinin daha doğru sonuçlar çıkaracağına kanaat getirdik. Bugün de ilk olarak zemin etüdü konusunu gündeme taşımaya karar verdik. Deprem yönetmelikleri ve değişen piyasa koşulları dolayısıyla oluşan fiyat farklarının sebepleri, çözüm yolları, sektördeki diğer sorunları konuşmak üzere toplandık. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Toplantıda firma temsilcilerinin yeni uygulamalar dolayısıyla artan maliyetlerinin asgari düzeye çekilebilmesi ve sektördeki diğer başlıca sorunlar detaylı olarak konuşuldu.