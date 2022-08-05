Tarsus Türkiye tarafından İstanbul'da 15-18 Eylül tarihlerinde 32’ncisi düzenlenecek Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı Zuchex’e yurt içi ve yurt dışından tam 650 firma katılacağı duyuruldu.İSTANBUL (İGFA) - #buradaolmalısınız sloganıyla 32’ncisi gerçekleştirilecek Zuchex için geri sayım başladı. Sektörünün dünya ölçeğindeki en büyük uluslararası ticaret buluşması olacak fuar, Tüyap Beylikdüzü’nde 14 salonda birden açılacak.

“Sofra ve Mutfak Eşyaları”, “Pişirme Ekipmanları”, “Plastik Ev Eşyaları / Bahçe Aksesuarları”, “Ev Eşyaları”, “Dekoratif Ev ve Mutfak Eşyaları” ile “Elektrikli Ev Aletleri” kategorilerinde en yeni koleksiyonların ve 2023 tasarımlarının bir arada sergileneceği Zuchex 2022’yi, 7 bini yurt dışından olmak üzere yaklaşık 37 bin satın almacının ziyaret etmesi bekleniyor.

Zuchex’in sektörü için önemli bir dış ticaret değerine sahip olduğunu vurgulayan Tarsus Türkiye Genel Müdürü Zekeriya Aytemur, 4 gün boyunca sadece yurt dışından 7 bin doğrudan satın almacı beklediklerini belirterek, yaklaşık 30 bin ziyaretçi de Anadolu’nun farklı bölgelerinden geleceğini ve katılımcı firmalarına yeni ticaret kanalları, bakir pazarlar ile alternatifli ihracat kapıları açılacağını söyledi.