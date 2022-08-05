Tarsus Türkiye tarafından İstanbul'da 15-18 Eylül tarihlerinde 32’ncisi düzenlenecek Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı Zuchex’e yurt içi ve yurt dışından tam 650 firma katılacağı duyuruldu.İSTANBUL (İGFA) - #buradaolmalısınız sloganıyla 32’ncisi gerçekleştirilecek Zuchex için geri sayım başladı. Sektörünün dünya ölçeğindeki en büyük uluslararası ticaret buluşması olacak fuar, Tüyap Beylikdüzü’nde 14 salonda birden açılacak.

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“Sofra ve Mutfak Eşyaları”, “Pişirme Ekipmanları”, “Plastik Ev Eşyaları / Bahçe Aksesuarları”, “Ev Eşyaları”, “Dekoratif Ev ve Mutfak Eşyaları” ile “Elektrikli Ev Aletleri” kategorilerinde en yeni koleksiyonların ve 2023 tasarımlarının bir arada sergileneceği Zuchex 2022’yi, 7 bini yurt dışından olmak üzere yaklaşık 37 bin satın almacının ziyaret etmesi bekleniyor.

Zuchex’in sektörü için önemli bir dış ticaret değerine sahip olduğunu vurgulayan Tarsus Türkiye Genel Müdürü Zekeriya Aytemur, 4 gün boyunca sadece yurt dışından 7 bin doğrudan satın almacı beklediklerini belirterek, yaklaşık 30 bin ziyaretçi de Anadolu’nun farklı bölgelerinden geleceğini ve katılımcı firmalarına yeni ticaret kanalları, bakir pazarlar ile alternatifli ihracat kapıları açılacağını söyledi.