Afyonkarahisar’da sektör temsilcilerine yönelik ‘çiğ inek sütünün sınıflandırılması, kalite kriterleri, çiğ süt desteklemesi’ konularında eğitim toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde yapıldı. Toplantıya İl Müdür Yardımcısı Ahmet Şevki Gümüş, Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Mahmut Tat, süt toplayıcıları, süt üreticisi birlikleri, tarımsal kalkınma kooperatifleri, damızlık sığır yetiştiricileri birliği temsilcileri katıldı. Toplantıda sektör temsilcilerine teknik personeller tarafından çiğ inek sütünün sınıflandırılması, kalite kriterleri, çiğ süt desteklemesi’ konularında bilgiler verilerek, bu konudaki mevzuat ile ilgili detaylı açıklama yapıldı.