Kayan, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. (MIP) Genel Müdürü Ajay Kumar Singh ile bir araya geldi. Şubat ayında yaşanan deprem sonrasında iş dünyasını zorlayan liman sıkışıklığının masaya yatırıldığı toplantıda, sorunun çözümüne yönelik görüşler paylaşıldı, sıkışıklığa çözüm getirecek 'Kapasite Artırımı Projesi' ve 'Kapılar Projesi' hakkında bilgilendirme yapıldı.

MIP’de önemli bir sorumluluk üstlenen Genel Müdür Ajay Kumar Singh’e yeni görevinde başarılar dileyen Kayan, iş dünyası ve liman yönetiminin işbirliğiyle bu sıkıntılı günlerin aşılacağını, limanın verimliliğinin ve büyümesinin kentin de büyümesi anlamına geldiğini, dolayısıyla tüm dinamiklerce omuz omuza verildiği takdirde Mersin’in, Türkiye’nin en büyük lojistik üssü olarak konumlandırılabileceğini ifade etti.

Liman kullanıcıları olarak yaşanan bu sıkışıklığın, iş akışında ve maliyetlerde etkili olduğunu belirten Kayan, "Yaşanan deprem felaketinin etkisinin farkındayız. Gerek Türkiye, gerekse Mersin’de bu gibi durumlarda tek yürek olmayı başaran bir toplumuz. Yaralar sarılıncaya kadar bu süreçten kaynaklı her soruna aynı bakış açısıyla yaklaşmaya ve tek yürek olmaya ihtiyacımız var. Limanın sıkışıklığının giderilmesi konusunda da her zaman destek vermeye ve yardımcı olmaya hazırız” dedi.

Liman girişlerinde ve operasyonlarda yaşanan sıkışıklığa çözüm getirecek 'Kapasite Arttırımı Projesi' ile 'Kapılar Projesi'nin limanın iş verimini pozitif anlamda etkileyeceğine değinen Kayan, MIP’nin projelerinin kente katkısının tartışılmaz olduğunu, özellikle kapılar projesinin hizmete girmesiyle trafik sorunun ortadan kalkacak olmasının yanında şehrin çehresini de değiştirecek olması yönüyle önemini vurguladı.

Kayan, şöyle devam etti; "MIP’nin işbirlikçi ve çözüm odaklı yaklaşımından dolayı memnun olduk. Liman kullanıcıları olarak sıkıntılarımızı ve taleplerimizi aktardık. Bekleyen gemiler, operasyonel sıkıntılar, liman kapıları ve depolarda yaşanan araç kuyrukları hakkında sorunlarımızı dile getirdik. MIP Genel Müdürü Ajay Kumar Singh’in çözüm odaklı yaklaşımıyla sorunların üstesinden kısa sürede gelebileceğimize inanıyorum. Limanın ilave kapasite artışına ihtiyaç duyduğu aşikar. Dış sahalarla çözülmeye çalışılan yoğunluk, maalesef rıhtım kapasite ihtiyacına hizmet etmiyor ve bu durum açıkta bekleyen gemi sayısını günden güne artmasına neden oluyor. MIP’nin kapasite artırımı projesinin sektöre ve Mersin’e sağlayacağı avantajları göz ardı etmemeliyiz. Her iki projenin de en hızlı şekilde Mersin’e ve ülkeye kazandırılması için desteğimizi vereceğiz.”