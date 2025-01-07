AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Manisa’nın en büyük kentsel dönüşümünün başlatıldığı Şehzadeler ilçesindeki Bayındırlık ve İshakçelebi Mahallelerinde 685 konut ve 35 dükkân inşaat ihalesinin tamamlandığını bildirerek çalışmaların en kısa sürede başlayacağını duyurdu.

Şehzadeler ilçesinde 9 Şubat 2022 tarihinde binaların yıkılmaya başlamasıyla başlayan ve TOKİ tarafından inşaat çalışmalarının başladığı kentsel dönüşüm 1. etap çalışmaları bölgede meydana gelen toprak kaymaları ve tarihi kalıntıların ortaya çıkması nedeniyle sekteye uğramıştı. Bakanlık tarafından projede yeniden revize yapılırken, yeni projenin ihale süreci de tamamlandı. Bölgede inşaat çalışmalarının kısa bir süre içerisinde başlaması bekleniyor.

Baybatur, yaptığı açıklamada, Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından başlatılan 685 konut ve 35 dükkânın 1. Etap ihalesinin sonuçlandığını belirtti. Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan E-İhale’nin ardından çok kısa sürede çalışmaların başlayacağını dile getiren Baybatur, şunları kaydetti: “Şehzadeler ilçemiz Bayındırlık ve İshakçelebi Mahallelerimizde gerçekleştirilen kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında, Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız tarafından 685 konut, 35 dükkân ve çevre düzenlemesi ihalesi bugün gerçekleştirildi. Açık ihale usulü ile E-İhale ile sonucunda işi alan firmamız 600 günde tüm çalışmaları tamamlayıp, nasipse hak sahiplerine teslim edecek. E-İhaleye katılan firmalarımız, Yusuf Altın Yapı 1 milyar 775 milyon 577 bin 775 TL, Karakoç Toplu Konut 2 milyar 49 milyon TL, İzka Gayrimenkul 2 milyar 165 milyon TL ve Ali Acar İnşaat 2 milyon 228 milyon TL teklifleriyle ihaleye katıldı. Kentsel dönüşüm, şehirlerin daha yaşanabilir, güvenli ve sürdürülebilir hale gelmesini sağlayan önemli bir süreç. Bizlerde, AK Parti olarak, ülkemiz, şehirlerimize ve milletimiz için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bizler göreve geldiğimiz günden bugüne kadar kentsel dönüşüme büyük önem verdik. Depreme dayanıksız yapıların bulunduğu bölgelerde, kentsel dönüşüm, hem fiziksel hem de sosyal açıdan büyük bir dönüşüm sağlar. Bu süreç, sadece binaların yenilenmesiyle sınırlı kalmayıp, aynı zamanda altyapı, ulaşım, yeşil alanlar ve sosyal donatıların da iyileştirilmesini sağlıyor." dedi.

"Söz verdik sözümüzü tutuyoruz"

"Şehzadeler ilçemize kazandıracağımız bu hizmet sadece bugünü değil, geleceği de şekillendiren bir süreç." diyen Baybatur açıklamasını şöyle tamamladı: "Daha güvenli, sağlıklı ve yaşanabilir şehirler inşa etmek için bu sürecin etkin bir şekilde yönetilmesi büyük önem taşıyor. AK Parti olarak söz verdik ve sözümüzü tuttuk. Bundan sonraki hedefimiz konutların tamamlanıp hak sahiplerine teslim edilmesidir. Konut ve dükkanların hak sahiplerine teslim edilmesine kadar olan süreci titizlikle takip edeceğiz. Ülkemize, milletimize ve Manisa’mıza hayırlı olsun.”