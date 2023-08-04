Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

Kurumlar arasında yapılabilecek ikili iş birliği imkânlarının ele alındığı ziyarette; Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile imzalanan protokol ile Palandökende yapılan ağaçlandırma çalışmaları kapsamında sahalara dikilen fidanlarda başarı sağlandığını ve bu çalışmanın Palandökenin çehresini değiştireceğini belirterek, “ “Nazik ziyaretlerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’e kurumumuzu ziyaretleri için teşekkür ederiz” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’ de Palandökende yapılan ağaçlandırma çalışmalarından dolayı memnuniyetini dile getirerek, Bölge Müdürü Oktay Ayatay’a teşekkür etti.