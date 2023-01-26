Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül’e hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, Başkan Yurdagül’ü tebrik etti, yeni görevinde başarılar diledi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül’e hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, Başkan Yurdagül’ü tebrik etti, yeni görevinde başarılar diledi.

MHP Erzurum İl Başkanlığını ziyaret eden Başkan Mehmet Sekmen, Yurdagül ve yönetiminin Erzurum’da güzel işlere imza atacaklarından emin olduğunu söyleyerek, “Cumhur İttifakı enerjisi Erzurum’da yükselişini sürdürmeye devam edecek. Önümüzde çok önemli bir seçim var ve bu seçimlerden el birliğiyle güç birliğiyle galip olarak çıkacağız” dedi.

Siyaset Bizim İçin Araç

Siyasetin insana hizmet aracı olduğunu dile getiren Başkan Sekmen, “Siyaset bizim için hiçbir zaman amaç olmadı; biz siyaseti insanımıza, ülkemize ve milletimize hizmet yolunda sadece araç olarak bildik, öyle çalıştık. Bizim ikbal, mevki ve makam kaygımız yoktur. Bizim tek kaygımız milletimizdir, ülkemizdir. Cumhur İttifakı esasen bu kaygının bir ifadesi ve apaçık tezahürüdür” diye konuştu.

MHP’nin Erzurum’daki yeni döneminin de başarılarla taçlanacağını kaydeden Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Birlikte el ele halkımıza en güzel hizmeti verebilme gayemiz var. Bu amacımıza beraber ulaşacağız. El ele, omuz omuza halka hizmet yolunda mesai yapacağız. MHP Erzurum İl Başkanımıza ve yönetimine başarılar diliyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin” diye konuştu.

Sekmen’e Teşekkür

MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül de, ziyareti dolayısıyla mutluluk duyduğunu ifade ettiği Başkan Mehmet Sekmen’e teşekkürlerini sundu. Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetleriyle renk kazanan Erzurum’un Cumhur İttifakının kalesi olduğuna işaret eden Yurdagül, “Bizler de bu kalenin burçlarında milletimize hizmet nöbeti tutuyoruz. Aldığımız hizmet bayrağını yükseklere taşımak için ne gerekiyorsa yapacağız” dedi.