Bayburt Üniversitesi İdeal Gençlik Öğrenci Topluluğunun Milli Türk Talebe Birliği Bayburt Şubesi ile birlikte düzenlediği "Siyaset Akademisi" söyleşi serisinin ilk konuğu olan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Şehirlerin Kalkınması Yerelden Başlar" isimli söyleşide öğrencilerle buluştu.

Söyleşi moderatörü Arş. Gör. Murat Saltuk Bilgili’nin takdimi ve özgeçmiş anlatımı ile kürsüyü teşrif eden Sekmen, yerel yönetim ve belediyecilik anlayışının ana hatlarını özetleyerek söze başladı. Farklı yönetsel deneyimlerinde uyguladığı projelerden örnek vererek yerel yönetim vizyonunun önemini vurgulayan Sekmen, şehirlerin sürdürülebilir kalkınması için bugün ile birlikte geçmişi ve geleceği kapsayan bir sosyal yaşam belediyeciliğinin imkanlarını anlattı. Sekmen, Erzurum Büyükşehir Belediyesi özelindeki yerelleşme ve şehir markalama vizyonundan söz ederek Türkiye Yüzyılının çok yönlü gelişim alanlarından birinin yerel kalkınma olduğunu bildirerek sözlerini noktaladı.

Söyleşinin son safhasında öğrenciler tarafından Sekmen’e kariyer ve vizyon odaklı sorular yöneltildi. Soruları içtenlikle yanıtlayan Sekmen, ufuk açıcı fikirler paylaştığı öğrencilere bireysel kariyer hedeflerini toplumsal hedeflerle tümleştiren, sosyal sorumluluk odaklı bir kişisel gelişim modelini benimsemelerini önerdi.