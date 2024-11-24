Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

Sekmen mesajında şöyle dedi, “Yarınlarımızı inşa eden, çocuklarımıza bilgiyle birlikte sevgiyi, merhameti ve değerlerimizi öğreten kıymetli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum. Öğretmenlik, fedakârlık, sabır ve özveriyle yapılan; sadece bir meslek değil, bir hayat adanmışlığıdır. Öğretmenlerimizin gayretleriyle yetişen nesiller, milletimizin geleceğini daha parlak ve güçlü kılacaktır. Bu anlamlı günde, Cumhuriyetimizin Banisi, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere eğitim ordumuzun tüm neferlerine şükranlarımı sunuyorum”