Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 19 Ekim Muhtarlar Günü vesilesiyle, Erzurum’daki muhtarları misafir etti.

Muhtarlık müessesesinin, kültürün ve toplumsal hayatın en önemli yapı taşlarından birisi olduğunu belirten Başkan Sekmen, “Toplumun sosyal ve idari ihtiyaçlarını karşılayan muhtarlık müessesesi, çok yönlü bir kurumdur. Muhtarlarımız, aziz milletimizin birinci derecede temsilcileridir. Mahalli idarelerin temel yapıtaşı olan muhtarlarımız yerel yönetimin hamisidir. Bizler mahalli idareciler olarak muhtarlarımız olmadan asla başarılı olamayız. Muhtarlarımızla karşılıklı istişare ve fikir alışverişinde bulunarak şehrimizin problemlerine çare üretiyoruz. Milletimizin tercihine, teveccühüne, itimadına mazhar olarak görevlerini büyük bir azim ve kararlılıkla yürüten muhtarlarımız bizim başımızın tacıdır. Bugün, bizler ile vatandaşlarımız arasında köprü vazifesi gören kıymetli muhtarlarımızla bir araya geldik. Muhtarlar Günü vesilesiyle gerçekleştirdiğimiz bu özel buluşmada bizlere güzel temennilerde bulunan muhtarlarımıza şükranlarımı sunuyorum.” dedi.