Kadim tarihi ve onlarca medeniyete beşiklik yapmış olan Erzurum’un Anadolu’nun kıymetli bir şehri olduğunu belirten Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Bizlerde bu güzel şehri ve sahip olduğu değerleri gelecek nesillere taşıma için gayret ediyoruz.” dedi.

“Değerlerimiz yarına taşımak önemli”

Erzurum’un dört bir tarafından bir yandan kentsel dönüşüm projeleri ile birlikte bir yanda da yaşanabilir alanlar oluşturmanın gayreti içinde olduklarını belirten Başkan Sekmen “Tüm bunları yaparken tarihi korumak, geleceğe taşımak ve özellikle çocuklarımıza anlatmak için önemli projeler geliştiriyoruz. Tarihi mekanlarımızın restorasyonlarını yaparken bunları en iyi şekilde değerlendirilmesi ve kullanıma açılması da bizim için önemli. Tarihi konaklar ve evlerin aslına uygun restore edilmesiyle birlikte, Erzurum’a kazandırılması için harekete geçiyoruz. Bu anlamda müze planlamalarımız ön plana çıkıyor” dedi.

“Erzurum’da Puşkin Müzesi açılacak”

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, önümüzdeki günlerde Erzurum’da bir çok alanda yeni müze açılışlarının olacağını ifade ederek, “ Kültür yolu projesi çerçevesinde yeniden ayağa kaldırdığımız ve restore ettiğimiz bir çok konağı müze amaçlı kullanacağız. Erzurum Geleneksel El Sanatları’nın sergilendiği ERGES Konağı bunların başında geliyor. Onun hemen yanında “Türk-Ermen İlişkileri Merkez ve Kütüphane” açtık. Önümüzdeki günlerde; “Taş Eserler”, “Şehir Arşivi”, “Aşıklar Konağı ve Kültür Evi”, “Gastronomi Müzesi”, “Erzurum Yemekleri Müzesi”, “DAKAM (Doğu Anadolu Kentsel Araştırma Merkezi)” ve “Puşkin Müzesi” açılışlarını yapacağız. Cumhurbaşkanımız ve liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın “Bizim siyasetimiz eser siyasetidir.” İlkesinin gereğini yapmak için canla başla benzeri hizmetleri sürdüreceğiz. Biz birileri gibi mazeret değil iş üretiyoruz” diye konuştu.