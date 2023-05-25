Erzurum Büyükşehir Belediyesi, asrın felaketinin yaşandığı Adıyaman’da da depremin yol açtığı yaralara sarmaya ve bölge insanına destek olmaya devam ediyor. Depremin yaşanmasından hemen sonra Adıyaman’da görevlendirilen Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, hayatın tamamen normale dönmesine kadar desteklerinin kesintisiz süreceğini söyledi.

“Tüm imkânlarımızı seferber ettik”

Deprem sonrası Adıyaman’ın en önemli sorunlarından olan içme suyu ve cenaze defin problemini çözdüklerini ifade eden Başkan Sekmen, “İki Genel Sekreter Yardımcısı, Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi’nde görevli 2 genel müdür yardımcısı ve 554 personelle şehrimizde görev yaptık ve halen daha Adıyaman ilimizde kardeşlerimizin yanındayız. Adıyaman ilimizde su sorununu ilk yedi gün içinde çözdük. Cenaze hizmetlerimizi sorunsuz bir şekilde yürüttük. Vatandaşlarımızın yaşam ihtiyaçlarını (Duş, tuvalet ve diğer temel ihtiyaçlar) o günlerde büyük bir titizlikle karşıladık” şeklinde konuştu.

“Onları asla yalnız bırakmadık, bırakmayacağız”

Asrın felaketinin yaşandığı deprem bölgesine yönelik yardım konvoyları, lojistik, altyapı, su ve kanalizasyon, temizlik, bakım ve onarım hizmetleriyle bölgede olduklarını belirten Başkan Sekmen “Kardeşlerimizin daima yanındaydık ve halen daha bölgede çalışmalarımız sürüyor. Devletimiz tüm imkânlarını aziz milletimizin emrine seferber etti ve etmeye de devam ediyor. Devletimiz konutlaşma alanında da dünyanın hiçbir yerinde görülmeyen çalışma ve projelere imza atıyor. Arama ve kurtarma, bakım ve onarım, lojistik, temizlik, giyecek, yiyecek, akaryakıt, iş makinası, battaniye, çadır, kahvaltılık, ısınma, ekmek, su, mobil mutfak ve mobil fırın üniteleri, temizlik ve hijyen ürünleri, mama ve çocuk bezi başta olmak üzere her alanda karınca kararınca depremzede kardeşlerimizin yanında yer aldık. Adıyaman bizim kardeş şehrimiz. Şehrimiz Devletimizin desteğiyle adeta yeniden inşa ediliyor. Bizler de Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü konuda kardeşlerimizin emrinde ve yanındayız.”