Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin 2025 yılı bütçe görüşmeleri tamamlandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum’umuzun geleceğine yön verecek 2025 yılı bütçesiyle alakalı yaptığı değerlendirmede, “ Bütçemizi, şehrimizin önceliklerine ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına göre şekillendirerek, her alanda kalkınmayı hedefleyen projelere kaynak ayırdık. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan altyapıya, kültür ve sosyal projelerden tarım ve turizme kadar tüm alanlarda Erzurum’un güçlü geleceği için planlamalarımızı gerçekleştirdik. 2025 yılı, şehrimiz için yatırım ve hamle yılı olacak. Erzurum’u kalkındıracak, vatandaşlarımızın hayat kalitesini artıracak projelere öncelik vererek, hizmet yolculuğumuza emin adımlarla devam edeceğiz. Şehrimizi daha yaşanabilir, daha modern ve daha güçlü bir Erzurum yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz.” şeklinde konuştu.