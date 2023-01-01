Aydın’ın Efeler ilçesinde 8 ayrı suçtan aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın’ın Efeler ilçesinde 8 ayrı suçtan aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

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Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalarda, Dalama-Yeniköy Mahallesi’nde “ 8 ayrı” suçtan aranan ve hakkında toplam 11 yıl 3 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ö isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi.