Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda annesinin emzirip beşiğine yatırdığı 8 aylık bebek, genzine kaçan süt nedeniyle kalbi durmuş halde götürüldüğü devlet hastanesinde doktorun müdahalesi sonucu hayata döndü.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda annesinin emzirip beşiğine yatırdığı 8 aylık bebek, genzine kaçan süt nedeniyle kalbi durmuş halde götürüldüğü devlet hastanesinde doktorun müdahalesi sonucu hayata döndü.

Olay dün saat 14.00 sıralarında Yeni Mahalle Alanyurt Caddesi’nde bulunan evde meydana geldi. Suriye uyruklu Vaad ve Hattab Elhumeydi çiftinin 8 ay önce dünyaya gelen Hayreddin, emzirildikten sonra annesi tarafından beşiğine yatırıldı. 1 saat sonra bebeğini kontrol etmeye gelen anne, bebeğinin burnunda kan geldiğini ve hareketsiz yattığını fark ederek yardım istedi.

Özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne getirilen bebeğin genzine anne sütünün kaçtığı ve kalbinin durduğu tespit edildi. Acil serviste görevli doktorlar, bebeği hayata döndürmek için zamanla yarıştılar. 1 saat süren kalp masajı ve yapılan tüm müdahaleler sonucunda bebeğin, kalbi çalışmaya başladı. Hayata dönen bebek, solunum cihazına bağlanarak Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.