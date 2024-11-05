Şekerbank, Hollanda Kalkınma Bankası (FMO) liderliğinde 6 ayrı kalkınma odaklı uluslararası finans kuruluşunun katılımı ile tamamı sosyal ve çevresel kalkınmaya yönelik olmak üzere yaklaşık 160 milyon dolar tutarında, 5 yıl vadeli yurt dışı kaynak sağladı.

Şekerbank, kalkınma odaklı uluslararası finans kuruluşları ile olan köklü ilişkisini daha da geliştirme yönünde önemli bir iş birliğine imza attı. Banka, Hollanda Kalkınma Bankası (FMO) liderliğinde yaklaşık 160 milyon dolar tutarında, 5 yıl vadeli, tamamı sosyal ve çevresel kalkınmaya yönelik kullanılmak üzere 6 ayrı kalkınma odaklı uluslararası kuruluşun katılımı ile bir sendikasyon kredisi sağladı. Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı’nın (JICA) bankaya sağladığı kredi ile Türkiye’de ilk kez özel sektöre yönelik finansman desteği sunduğu belirtildi.

Bankanın temin ettiği kredinin imza töreni, sendikasyona öncülük eden Hollanda Kalkınma Bankası (FMO) ile Fransız Kalkınma Ajansı (AFD)’nın özel sektör temsilcisi Proparco, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ve çevresel ve sosyal kalkınma odaklı etki fonları olan Güneydoğu Avrupa Fonu (EFSE), Blue Orchard Mikrofinansman Fonu (BOMF) ve ILX Fonu (ILX) dahil toplam 6 uluslararası finans kuruluşunun katılımıyla gerçekleştirildi. İmza törenine ayrıca Hollanda İstanbul Başkonsolosu Arjen Uijterlinde ile Japonya İstanbul Başkonsolosu Kenichi Kasahara katıldı.

Euro ve dolar olmak üzere iki dilimden oluşan söz konusu sendikasyon kredisi, kırsal bölgeler ağırlıklı olmak üzere, KOBİ ve mikro işletmeler ile sürdürülebilir tarım ve kadın bankacılığı alanlarına yönelik kullanılacak.

“Uluslararası finans kuruluşları sürdürülebilir ve kapsayıcı finansmanda Şekerbank’ı öncü bir anahtar banka olarak görüyor”

Basın toplantısına ev sahipliği yapan Şekerbank Genel Müdürü Aybala Şimşek Galpin, sendikasyona iştirak eden tüm kuruluşlara Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasına sağladıkları katkı için teşekkür ederek şunları söyledi: “Uluslararası finans kuruluşları, Türkiye’de merkez dışı bölgelerdeki çiftçi ve KOBİ’lere ulaşmak, sürdürülebilir ve kapsayıcı finansmanı desteklemek için Şekerbank’ı öncü bir anahtar banka olarak görmeye devam ediyor. Nitekim, bankamızın yurtdışı kredilerinin tamamı kalkınma odaklı uluslararası finans kuruluşlarından, yalnızca sosyal ve çevresel amaçlar için edinilmiştir. Bu kapsamda, uzun yıllardır etki odaklı kalkınmanın desteklenmesinde Şekerbank’ın çok değerli bir iş ortağı olan Hollanda Kalkınma Bankası FMO’nun bankamıza sağladığı desteği böylesine geniş katılımlı ve prestijli uluslararası bir proje ile artırarak sürdürmesinden ötürü minnettarız.”

“Geniş çaplı uluslararası yatırımcı ilgisi Türkiye ekonomisinin orta-uzun vadeli görünümüne duyulan güvenin teyididir”

Hollanda, Japonya ve Fransa uluslararası finans kuruluşları ile kurucuları arasında birçok hükümetin ve kurumsal yatırımcının bulunduğu etki odaklı global fonların katılım sağladığı 5 yıl vadeli kredinin aynı zamanda Türkiye ekonomisinin orta ve uzun vadeli görünümüne ilişkin beklentilerin ne kadar olumlu olduğunu da teyit ettiğinin altını çizen Şimşek sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye ekonomisinde kararlılıkla ve istikrarlı bir şekilde uygulanan politikalarının tesis ettiği güven ortamı, bankamızın finansal performansında süregelen başarı ile birleşerek ülkemize yeni yatırımcıların girmesini sağlamıştır.”

“Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA)’nın Türkiye’de finansman sağladığı ilk özel banka olmaktan gurur duyuyoruz”

Şimşek, sendikasyon kapsamında Türkiye’deki ilk özel sektör yatırımını gerçekleştiren Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı JICA’ya teşekkürlerini sunarak, “Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı JICA’nın Türkiye’de finansman sağladığı ilk özel banka olmaktan gurur duyuyor, bu yeni iş birliği ile sürdürülebilir kalkınma odaklı bankacılık faaliyetlerimizi iki ülke ilişkilerine de katkı sağlayacak şekilde daha da geliştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Aybala Şimşek Galpin ayrıca sendikasyonda yer alan Fransız Kalkınma Ajansı (AFD)’nın iştiraki olan Proparco’ya teşekkür ederek, “Proparco’dan sağladığımız kaynak ile kırsal bölgelerde kadınların ekonomiye dahil olması ve mikro işletmelerin finansmana erişimini artırma yönünde Türkiye’de örnek çalışmalar gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Şimşek, konuşmasında EFSE, BOMF ve ILX’e de ayrıca teşekkür ederek söz konusu fonların temsil ettikleri geniş yatırımcı kitlesinin, bankanın finansal performansı ile sosyal-çevresel etki odaklı faaliyetlerine gösterdiği ilgiden duydukları mutluluğu dile getirdi.

“Şekerbank’a sağlanan bu büyük ölçekli sendikasyon yatırımının lider düzenleyicisi olmaktan büyük gurur duyuyoruz.”

FMO Doğu Avrupa, Orta Asya, Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölge Müdürü Ruhi Coşgun krediye ilişkin yaptığı açıklamada, “FMO’nun uzun yıllardır iş ortağı olan ve sürdürülebilir kalkınma yönünde oldukça önemli çalışmalar yürüten bankaya sağlanan bu büyük ölçekli sendikasyon yatırımının lider düzenleyicisi olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Prestijli kuruluşlardan meydana gelmiş bir ağ aracılığıyla kayda değer büyülükte bir kaynak üretebilmiş olmak, bizim için özel bir gurur kaynağı. Birlikte çalışarak, herkes için daha kapsayıcı ve eşitlikçi bir gelecek inşa ediyoruz” dedi.

“Türkiye’ye yönelik ilk özel sektör yatırımımızı Şekerbank’a yapıyoruz”

Şekerbank’a sağlanan geniş katılımlı krediye ilişkin törende konuşan JICA Ülke Direktörü Daisuke Watanabe, “JICA’nın Türkiye’ye yönelik ilk Özel Sektör Yatırım ve Finansman Projesi olacak bu kredi aracılığıyla yalnızca finansman sağlamayı değil, aynı zamanda Japonya ve Türkiye’de faaliyet gösteren mikro işletmeler ile KOBİ’ler arasındaki ilişkileri de kuvvetlendirmeyi amaçlıyoruz. Bu kredinin, iş birliğimiz için yeni bir ‘köprü ve sembol’ olacağına inanıyorum” diye konuştu.

“Şekerbank’a sağladığımız finansman kadınların ekonomiye katılmasını güçlendirme taahhüdümüzde önemli bir adım”

Proparco Türkiye, Kafkaslar, Orta Asya, Balkanlar ve Doğu Avrupa Bölge Direktörü Stéphane Froissardey ise sağlanan krediye ilişkin şu şekilde konuştu: “Toplumsal cinsiyet eşitliğini güçlendirerek kadınların ekonomiye dahil edilmesi, mikro işletmeleri ve KOBİ’leri destekleme taahhüdümüz için önemli bir adım olma niteliği taşıyan bu finansmanı bankaya sağlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Amacımız, etkili projelerde toplumsal cinsiyet eşitliğine öncelik vererek, Türkiye’de sürdürülebilir ekonomik büyümeyi teşvik etmek, finansal kapsayıcılığı artırmak ve herkes için eşit fırsatlar oluşturmak.”

Verilen bilgiye göre, kalkınma odaklı uluslararası finans kuruluşları ile köklü ilişkisi bulunan banka, 2023 yılında ABD Hükümeti’nin finansal kuruluşu olan US International Development Finance Corporation (Amerikan Uluslararası Kalkınma Finans Kuruluşu-DFC) ile deprem felaketinden etkilenen bölgenin kalkınmasına, kadın sahipliği/yöneticiliği bulunanlar öncelikli olmak üzere küçük ve orta boy işletmelerin finansmanına yönelik 100 milyon dolar tutarında bir kredi anlaşması imzalamıştı. Banka son olarak Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile Türkiye Yeşil Ekonomi Finansman Programı (Türkiye GEFF II) kapsamında tarımda enerji verimliliği başta olmak üzere sürdürülebilir tarım faaliyetlerinin kırsal bölgelerde desteklenmesine yönelik 25 milyon euro tutarında finansman sağladı.