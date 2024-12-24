Şekerbank ve Schneider Electric, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımlarının finansmanını kapsayan iş birliği protokolü imzaladı.

Enerji yönetimi ve otomasyonun dijital dönüşümünde önde gelen şirketlerden Schneider Electric, Şekerbank ile önemli bir iş birliği protokolü imzaladı. İş birliği, ile enerji verimliliği ve karbon ayak izinin azaltılması gibi sürdürülebilirlik odaklı çözümler sunularak, Türkiye’deki şirketlerin enerji dönüşüm süreçlerine destek olunacak.

İş birliği protokolü, Schneider Electric Servisler İş Birimi Genel Müdür Yardımcısı Elçin Ersu ve Şekerbank Kurumsal ve Ticari Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özlem Selçuk Erkan arasında imzalandı. Bu protokol, organize sanayi bölgeleri, fabrikalar, veri merkezleri, oteller, hastaneler ve diğer son kullanıcılar için enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımlarının finansmanında şirketin teknik uzmanlığı ile bankanın finansal deneyimini bir araya getiriyor. Böylece, sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda şirketlerin ihtiyaç duyduğu finansal ve teknik çözümler sağlanacak.

Yapılan iş birliği ile sanayinin enerji tüketiminin hızla arttığı bu dönemde, enerji krizi için yenilikçi çözümlerin üretilmesi hedefleniyor. Sürdürülebilirlik süreçlerinde şirketlerin ihtiyaç duydukları teknik ve finansal destekler bu anlaşma ile sağlanmış olacak. İş birliği kapsamında hayata geçirilecek çalışmalar, Türkiye’nin Paris İklim Sözleşmesi kapsamında belirlediği karbon ayak izi azaltma hedeflerine önemli bir katkı sağlayacak.

“Uzun yıllardır edindiğimiz bilgi birikimi ve deneyimi, Şekerbank’ın finansal uzmanlığı ile buluşturuyoruz”

Schneider Electric Servisler İş Birimi Genel Müdür Yardımcısı Elçin Ersu, bu önemli iş birliği hakkında şunları söyledi: “Şirket olarak, enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik konusunda uzun yıllardır edindiğimiz bilgi birikimi ve deneyimi, bankanın finansal uzmanlığı ile buluşturuyoruz. İklim değişikliği ve enerji krizleriyle mücadele ederken, iş dünyasının bu süreçte oynayacağı rol hayati önem taşıyor. Karşı karşıya kaldığımız iklim krizi ile mücadele etme kararlılığımızı bir kez daha ortaya koyan bu iş birliği, sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlamak için atılan önemli bir adım.”

“Schneider Electric ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği çevresel sorumluluklarımızı yerine getirmek adına önemli bir fırsat sunuyor”

Şekerbank Kurumsal ve Ticari Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özlem Selçuk Erkan bu önemli iş birliğinin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlayacağını belirterek, “Banka olarak, sürdürülebilirlik ve çevresel duyarlılığı iş modelimizin merkezine koyarak, ülkemizin karbon ayak izini azaltmak ve enerji verimliliğini artırmak için önemli adımlar atıyoruz. Şirket ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, sadece ekonomik büyüme değil, aynı zamanda çevresel sorumluluklarımızı yerine getirmek adına da önemli bir fırsat sunuyor. Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımlarını destekleyerek, Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz” dedi.