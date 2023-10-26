Malatya’nın Darende ilçesinde yeni dönem pancar hasadına başlanıldı. Hasatta elde edilen yüksek verim ise çiftçinin yüzünü güldürüyor.

Darende’nin Palanga Mahallesi’nde üretimi yapılan pancarda hasat başladı. Palanga bölgesinde önemli bir tarımsal üretimin yapılarak hem kent hem de ülke ekonomine katma değer sağlandığını kaydeden pancar üreticisi Hakan Gökçe, “Malatya Şeker Fabrikasına her yıl 30 bin ton pancar veren bir bölgeyiz. Kalite olarak çok iyi durumdayız. Şeker ve polar oranımız yüksek. Bu da Darende pancarının kalitesini gösteriyor. Pancar üreticileri maliyetlerden dolayı biraz sıkıntılı. Taban fiyat beklediğimizin altında oldu. Bu konuda Cumhurbaşkanımıza güveniyoruz. Bizim gibi çiftçilik yapan vatandaşlara destek vereceğini umut ediyorum” dedi.

Bölgede pancar dışında farklı ürünlerin de üretiminin yapıldığını aktaran Gökçe, “Gökpınar Projesinin hayata geçmesi ile çiftçilerin cazibe merkezi olan Günpınar ve Palanga mahallelerinde pancar hasadı başladı. Kayısı diyarında bu çalışmaları görmek bizleri mutlu ediyor. Gökpınar projesi ile sekiz yıl önce sulu tarıma geçen bölgede pancar, patates ve domates üretimi ön planda olduğunu görüyoruz, bu da bizleri mutlu ediyor. 2015’te sulu tarıma geçmemiz sebebiyle şeker pancarı yetiştirmeye başladık. Bu sürede en güzel ve en verimli kaliteyi yakaladık. Pancar bölgemizde hasat, ekim, kasım ve aralık aylarında yapılmaktadır ve Malatya’mızın en kaliteli pancarı burada üretiliyor. Her yıl yaklaşık 10 bin dekara ekim yapılıyor ve 30 bin ton verim alıyoruz. Patates de olduğu gibi ciddi anlamda maddi kaynak sağlamıştır. Kısacası sulu tarımın avantajlarını yaşamaktayız. Burada 19 bin dönüm alanda kapalı devre sulama yapılmaktadır. Ayrıca bölgemizde mısır, ayçiçeği, patates ve hububat yetiştirilmektedir” ifadelerini kullandı.

Darende Ziraat Odası Başkanı Karaca ise, “ Malatya’nın faklı bölgelerinde de pancar yetişirken Darende’de yetişen pancarın farklı bir özelliği var. Burada dekarda 4-5 ton kaldırılabiliyor. Yazıhan ovasında bu rakam6-7 tona kadar çıkabiliyor. Fakat, Darende’de yetişen pancarda yüksek polar var. Bu nedenle bu bölgenin pancarı kıymetlidir. Taban fiyatının bin 700 lira olarak açıklanmasının kötü olduğunu belirten Karaca, “Verilen taban bin 700 lira fiyatla üreticimiz ezdirildi. Üretici hiç halinden memnun değil. Bu ürün mazotun 18 lira olduğu dönemin ürünü. Şu an mazot 40 lira olmuşsa, pancar üretici farklı ürünlere yönelecek. Bu pancarda alın teri var. Bu pancar gençlerimizin asker harçlığı, kızımızın çeyiz parası, ailelerin geçim kaynağıdır. Ama hiçbir şey geç değil Cumhurbaşkanımızın mutlaka bu konuya da el atmasını istiyoruz. Bin 700 lira maliyetini kurtarmıyor en az iki 500 lira olmalı” diye konuştu.