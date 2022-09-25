Şeker hastalığının çözümü konusunda bilgilendiren Özel Denizli Tekden Hastanesi hekimlerinden Op. Dr. Aydın Keskin, "Şeker hastalığına zamanında müdahale edilmediği takdirde vücudumuzda uzuv kayıplarına yol açabilir" dedi.

Şeker hastalığının çözümü konusunda bilgilendiren Özel Denizli Tekden Hastanesi hekimlerinden Op. Dr. Aydın Keskin, "Şeker hastalığına zamanında müdahale edilmediği takdirde vücudumuzda uzuv kayıplarına yol açabilir" dedi.

Günümüzde birçok insan halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen diyabetle mücadele ediyor. Birçok kişinin yaşamını olumsuz etkileyen diyabetin Tip1 ve Tip2 olmak üzere iki çeşidi mevcut. Tip 2 diyabet olan kişilere uygulanan cerrahi yöntemle hastalar diyabetten kurtulabiliyor. Özel Denizli Tekden Hastanesi, Diyabet İzlem Merkezi ile endokrinden dahiliyeye, genel cerrahiden ürolojiye ve göz hastalıklarına kadar birçok branşla multisidipliner yaklaşım ile diyabet ve beraberinde getirdiği hastalıklarla mücadele ediyor.

Denizli Tekden Hastanesi Genel Cerrahi ve Metabolik cerrahi uzmanı Op. Dr. Aydın Keskin, şeker hastalığının ilerlemesine karşı uyarılarda bulundu.

“Şeker hastalarının yıllık rutin kontrollerini mutlaka yaptırmaları gerekmektedir”

Erken teşhisin her hastalıkta olduğu gibi şeker hastalığında da önemli olduğunu vurgulayan Denizli Tekden Hastanesi Genel Cerrahi uzmanlarından Op. Dr. Aydın Keskin, “Halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen diyabet, vücudumuzun yeterli miktarda insülin hormonu üretememesi ya da ürettiği insülin hormonunun etkili bir şekilde kullanamaması sonucunda oluşan bir hastalıktır. Yani kişi yediği besinlerden kana karışan şekeri kullanamaz ve kan şekeri yükselir. Tip 1 ve tip 2 diyabet olmak üzere iki çeşit diyabet vardır. Tip 1 diyabet tanısı konulan hasta mutlaka insülin kullanması gerekmektedir ve daha çok erken yaşlarda başlar. Tip 2 diyabet ise daha ileri yaşlarda başlar. Diyabet olan kişilerde sık idrara çıkma, ağız kuruluğu, bol su içme, açlık hissi, geç iyileşen yaralar, ellerde ve ayaklarda uyuşmalar görülebilmektedir. Diyabet tedavi edilmediği takdirde obezite, göz rahatsızlıkları, uzuv kayıpları, damar tıkanıklıkları gibi birçok hastalığa sebep olabilmektedir. Bu yüzden şeker hastalarının mutlaka rutin kontrollerini yaptırmaları gerekmektedir" dedi.

“Vücudun kendi insülini aktif hale getirilerek Tip II diyabet cerrahi olarak tedavi edilebilir”

Tip 2 diyabetin ameliyatla tedavi edilebildiğinden bahseden Op. Dr. Aydın Keskin, "Tip 2 diyabet günümüzde gelişen teknolojik aletler ve yöntemler sayesinde ameliyatla tedavi edilebilir bir hastalık haline gelmiştir. Tip 2 diyabet tanısı konulan hastalara yaptığımız bu ameliyatta, laparaskopik dediğimiz kapalı bir yöntemle yaklaşık 1 cm’lik kesilerle karın içine girilerek özel aletler yardımı ile midenin yaklaşık %80’lik kısmı çıkarılır. Ayrıca ince barsakların bir kısmını devre dışı bırakan işlemler yapılır. Bunun sonucunda dışarıdan insülin ihtiyacı olmadan vücudun kendi insülini aktif hale getirilerek tip 2 diyabet tedavi edilebilir. Bu ameliyat yaklaşık 2-3 saat süren bir ameliyattır. Ameliyat sonrası yaklaşık 3 gün hastanede yatış gerektirir ve yaklaşık bir hafta içinde tamamen iyileşmiş olarak normal yaşantısına dönüş sağlanır" dedi.