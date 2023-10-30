Kastamonu Şeker Fabrikasında hasadını yaptıkları pancarları fabrikaya teslim etmek için oluşan uzun kuyrukta, sıraya girmek isteyen pancar yüklü traktör, rampada kalması sonucu devrildi.

Kastamonu’da Şeker Fabrikasında tarlada hasadını yaptıkları pancarları teslim etmek isteyen üreticiler, uzun kuyruklar oluşturdu. Kastamonu Şeker Fabrikası önünde oluşan uzun kuyruk, kilometrelerce uzaması sonrası kazaları da beraberinde getirdi. Tarlasından yüklediği pancarı fabrikaya boşaltmaya getiren bir üretici, fabrika önünde oluşan uzun kuyrukta sıraya girmek istedi. Sıraya girmeye çalıştığı sırada rampada kalan pancar yüklü traktör, dengesini kaybederek devrildi. Kazada traktörde yüklü olan pancarlar yola saçıldı. İş makinesi ve diğer üreticilerin yardımlarıyla yola saçılan pancarlar toplanarak başka bir araca nakil edildi. Kazada sürücü yara almazken, devrilen traktör ise bulunduğu yerden kaldırıldı.

Pancar üreticileri, Kastamonu Şeker Fabrikası önünde oluşan uzun kuyruk sebebiyle tepkilerini dile getirerek, mağdur olduklarını ve yük boşaltmada üç güne yakın fabrika önünde beklediklerini kaydetti.