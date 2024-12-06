Kocaeli’de SEKA Kağıt Müzesi’nde özel bireylere yönelik etkinlik düzenlendi. Etkinlikte el becerisi atölyesine katılan özel bireylerin 44 eseri de sergilendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikte, Özel Mürüvvet Evyap Okulu öğrencileri atölye çalışmasına katıldı. Burada öğrenciler, öğreticilerinin rehberliğinde kuş yuvası yaparak el becerilerini geliştirdi. Ayrıca programda, Kartepe Özel Eğitim Uygulama Okulu ile gerçekleştirilen proje kapsamında 44 eserden oluşan "Sanatla Tüm Engelleri Aşıyoruz" sergisinin açılışı yapıldı. Törene, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve Kocaeli Üniversitesi Rektörü Nuh Zafer Cantürk de katıldı. 20 özel öğrencinin resim ve ebru sanatını birleştirerek hazırladıkları sergi, SEKA Kağıt Müzesi Makine Salonu’nda 10 Aralık’a kadar ziyarete açık olacak.