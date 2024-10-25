Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sanatseverler için SEKA Kâğıt Müzesi’nde "Dokulu Tuval Boyama Etkinliği" gerçekleştirdiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Müzeler ve Kütüphaneler Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen ‘’Dokulu Tuval Boyama Atölyesi’’ etkinliği SEKA Kâğıt Müzesi’nde sanatseverlerin katılımıyla gerçekleşti.

Seka Kâğıt Müzesi, sanatseverleri bir araya getiren keyifli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. ‘’Dokulu Tuval Boyama Atölyesi’’ etkinliği SEKA Kâğıt Müzesi’nde sanatseverlerin katılımıyla gerçekleşti. Eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen atölyede, katılımcılar tuvallere kendi özgün eserlerini yaratma fırsatı buldu.

ETKİNLİKLER ARTARAK DEVAM EDECEK

SEKA Kâğıt Müzesi’nde gerçekleşen etkinlik katılımcılara hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim sunarken, sanatın ve yaratıcılığın her yaşta insan için ulaşılabilir olduğu bir kez daha kanıtlandı. Katılımcılar, atölye sonunda eserlerini sergilemenin mutluluğunu yaşadı, müze yönetimi de bu tür etkinliklerin devam edeceğini duyurdu. Sanatseverler, gelecekteki atölyeler için sabırsızlanıyor.