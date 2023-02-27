KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım Timi, Seka Devlet Hastanesi çevresindeki kaldırımları onardı.

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım Timi, Seka Devlet Hastanesi çevresindeki kaldırımları onardı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım Timi, kent genelinde konforlu ve güvenli yaya ile araç ulaşımı için bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Yol Bakım Timi, kent genelinde gün içerisinde birçok farklı noktada, parke, bordür, beton gibi yolların yapımı ve tamiratı, yol üzerindeki alt yapı baca ve ızgara kapaklarının bakım onarımları, demir yaya korkuluklarının boyanması gibi her türlü yol bakım onarım ile yapım çalışmalarında hizmet veriyor.

Seka Devlet Hastanesi çevresindeki parke yaya kaldırımlarının onarımını yapan Yol Bakım Timi, deformasyonların oluştuğu yaya kaldırımlarını onararak hastaneye gelen vatandaşların daha konforlu bir şekilde ulaşım sağlamasına katkı sundu.