Şehzadeler Belediyesine bağlı Fatih kreşinde eğitim gören minik öğrenciler, Cumhuriyet’in 101. yılına özel etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlikte TUSAŞ’ta yaşanan saldırı nedeniyle müzik çalınmadı.

Fatih kreşinde eğitim gören minikler, Cumhuriyet’in 101. yılı dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. TUSAŞ’ta yaşanan hain saldırı nedeniyle etkinlik müziksiz gerçekleşti. Minik öğrenciler, bayrak gösterisi yapıp, marşlar okuyarak cumhuriyet coşkusunu yaşadı. Etkinlik kapsamında Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatına dair kitap okuma etkinliği de düzenlendi. Çocuklar, Atatürk’ü tanımak için öğretmenleri eşliğinde okuma etkinliği gerçekleştirdi. Sınıflar, Türk bayrakları ile süslenerek bayram havası yaşandı. Miniklerin heyecanı ve coşkusu, hem öğretmenler hem de veliler tarafından büyük beğeni topladı.