Şehzadeler Belediye Spor Kulübü sporcusu Aygül Aydoğmuş, Çorum Osmancık’ta düzenlenen Para Badminton Türkiye Şampiyonası’nda çifte zafer kazandı. Çift Kızlar kategorisinde Türkiye Şampiyonu olurken, Karışık Çiftler kategorisinde Türkiye ikincisi olarak büyük bir başarıya imza attı.

Mersin’deki Masterler Şampiyonası’ndaki madalyaların ardından, Şehzadeler Belediye Spor Kulübü sporcusu Aygül Aydoğmuş, bu kez Para Badminton Türkiye Şampiyonası’nda da büyük bir performans sergiledi. 31 Ocak - 2 Şubat tarihleri arasında Çorum Osmancık’ta düzenlenen turnuvada, Aydoğmuş ve partneri Karışık Çiftler kategorisinde finale yükselerek Türkiye 2’ncisi oldu. Çift Kızlar kategorisinde ise şampiyonluk ipini göğüsleyerek Türkiye 1’incisi unvanını kazandı.

Turnuvaya iddialı başlayan Aygül Aydoğmuş ve partneri, Karışık Çiftler grubunu lider tamamlayarak final etabına yükseldi. Yarı finalde güçlü rakiplerle karşılaşan ekip, zorlu mücadeleleri başarıyla geçerek finale adını yazdırdı. Final maçında Avrupa 3’üncüsü olan olimpik sporculara karşı mücadele eden Aydoğmuş, Türkiye 2’ncisi olarak turnuvayı tamamladı. Çift Kızlar kategorisinde de Aydoğmuş ve partneri, rakiplerini geride bırakarak Türkiye Şampiyonu oldu. Bu sonuçla Şehzadeler Belediye Spor Kulübü, Para Badminton Türkiye Şampiyonası’ndan da madalyalarla dönerek büyük bir gurur yaşadı.

Turnuva sonrası açıklama yapan Aydoğmuş, bu önemli başarıyı Manisa’ya armağan ettiklerini belirterek, kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.

Şehzadeler Belediye Meclisi Başkanvekili ve Şehzadeler Belediye Spor Kulübü Başkanı Gökay Budak, Aygül Aydoğmuş’u tebrik ederek, "Sporcumuzun elde ettiği başarılar bizleri gururlandırıyor. Şehzadeler Belediyesi olarak spora ve sporcularımıza desteğimizi sürdüreceğiz. Aygül Aydoğmuş’u ve emeği geçen herkesi kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.