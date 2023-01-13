Osmanlı İmparatorluğu döneminde şehzadelerin yönettiği Amasya’da Fatih Sultan Mehmed Han’ın valilik yaptığı yıllarda saray mutfağında bulunmasına rağmen unutulmaya yüz tutan bir lezzet olan ‘Amasya cevizli ballı baklavası’ yeniden üretildi. Amasya Valiliği’nin girişimiyle de coğrafi işaretle tescillendi. ‘Şehzadeler şehri’ kentte sadece bir baklavacıda yapımına başlanıp şerbetinde bal kullanılan şehzadelerin tatlısı asırlar sonra tekrar ağızları tatlandıracak.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde şehzadelerin yönettiği Amasya’da Fatih Sultan Mehmed Han’ın valilik yaptığı yıllarda saray mutfağında bulunmasına rağmen unutulmaya yüz tutan bir lezzet olan ‘Amasya cevizli ballı baklavası’ yeniden üretildi. Amasya Valiliği’nin girişimiyle de coğrafi işaretle tescillendi. ‘Şehzadeler şehri’ kentte sadece bir baklavacıda yapımına başlanıp şerbetinde bal kullanılan şehzadelerin tatlısı asırlar sonra tekrar ağızları tatlandıracak.

Türkiye ile Yunanistan arasında uzun zamandır süren ‘Hangi yemek kime ait’ tartışmasının odağındaki baklava bir kez daha gündemde. Avrupa Birliği tarafından 2013 yılında ‘Türk tatlısı’ olarak tescil edilen baklava ile ilgili Amasya Valiliği de bir adım attı.

Türk mutfağının baş tatlısı

Türk mutfağının baş tatlısı olan baklavanın ilk örneklerinin Osmanlı mutfağına kadar dayandığını belirten Amasya Valisi Mustafa Masatlı, “Amasya’ya ait köklü bir lezzet olan Amasya cevizli ballı baklavasının tescilini alarak bu önemli lezzetimizi ulusal ve uluslararası kamuoyunun beğenisine sunmayı amaçlıyoruz. Bizim baklavamızda şerbetinde şeker yerine bal kullanıldığı için daha sağlıklı ve besleyicidir” dedi. Cevizli ballı baklava ile kentin coğrafi işaretli ürün sayısının 18’e yükseldiğine değinen Masatlı, bu alanda yeni çalışmaların süreceğini söyledi.

İçeriğinde safran, ceviz ve bal bulunuyor

Türk mutfağının en önemli tatlılarından baklavanın Osmanlı döneminde bayramlarda halka dağıtıldığına dair kaynaklar bulunduğuna işaret eden Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği Müdürü Mustafa Örgüt, “İçeriğinde safran, ceviz ve balın yer aldığı unutulmaya yüz tutmuş bu lezzetimiz tekrar gün yüzüne çıkacak” diye konuştu.

“Baklava Türk lezzetidir. Yunanlılarla alakası yok”

35 yıldır baklavacılık yapan Halil Yılmaz ise, “Baklava Türk lezzetidir. Fatih Sultan Mehmed Han’ın yaptırdığı tatlıdır. Yunanlılarla baklavanın alakası yok. Avrupa’ya, Amerika’ya her tarafa Türkiye’den baklava gidiyor. Bu ince sanatı Yunanlıların, başkalarının yapma şansı yok. Türklerden başka yapan olmaz. O kadar iddialıyız” şeklinde konuştu.

Büyük Amasya Oteli’nde düzenlenen tanıtım programında konuklara lezzetli baklavalardan ikram edildi. Programa, Amasya Belediye Başkan Vekili Ahmet Çoban, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, Amasya Esnaf Odaları Birliği Başkanı İsa Köse ve diğer yetkililer de katıldı.