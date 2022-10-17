Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Spor Toto Muaythai Süper Ligi 7. Ayak 2. Grup Finali’nde rakibini yenerek İtalya’da yapılacak Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’yi milli forma ile temsil etme hakkı kazanan Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Sporcusu Cemile Aykoç’u tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Spor Toto Muaythai Süper Ligi 7. Ayak 2. Grup Finali’nde rakibini yenerek İtalya’da yapılacak Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’yi milli forma ile temsil etme hakkı kazanan Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Sporcusu Cemile Aykoç’u tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Sporcusu Cemile Aykoç, Spor Toto Muaythai Süper Ligi 7. Ayak 2. Grup Finali’nde büyük bir başarıya imza attı. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, başarılı sporcu Aykoç’u başarısı nedeniyle tebrik etti. Başkan Çelik şöyle dedi: "Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Sporcusu Cemile Aykoç, uzun bir müsabaka sürecinden sonra, 13-14 Ekim 2022 tarihleri arasında Gaziantep’te gerçekleşen ve Türkiye Muaythai Federasyonu 2022 yılı faaliyet programında yer alan Spor Toto Muaythai Süper Ligi 7. Ayak 2. Grup Finali Müsabakalarında Antalyalı rakibini de net bir skorla geçerek şampiyon olmuş, süper lig şampiyonluğu unvan kemerini ilimiz ve Şehzadeler’imize kazandırmıştır. 2023 yılında İtalya’da yapılacak Avrupa Şampiyonası’nda ülkemizi ve Şehzadeler’imizi milli forma ile temsil etme hakkına sahip olan başarılı sporcumuzu tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Elde edilen başarılı sonuç bizleri son derece gururlandırmış ve mutlu etmiştir. Sporcumuzun yetişmesinde emeği geçen antrenörlerine, Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Akif Özer ve yönetimine, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürümüz Yunus Öztürk’e teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki Cemil’e kardeşimiz ülkemizi İtalya’da da en iyi şekilde temsil ederek, oradan da büyük bir başarı ile dönecektir. Kendisine üstün başarılar diliyorum."