Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Spor Toto Muaythai Süper Ligi 7. Ayak 2. Grup Finali’nde rakibini yenerek, süper lig şampiyonluğu unvan kemerini alan ve Türkiye’yi 2023’te İtalya’da yapılacak Avrupa Şampiyonası’nda temsil edecek olan Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Sporcusu Cemile Aykoç’u belediyede misafir ederek, başarısından dolayı tebrik etti ve altınla ödüllendirdi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Spor Toto Muaythai Süper Ligi 7. Ayak 2. Grup Finali’nde rakibini yenerek, süper lig şampiyonluğu unvan kemerini alan ve Türkiye’yi 2023’te İtalya’da yapılacak Avrupa Şampiyonası’nda temsil edecek olan Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Sporcusu Cemile Aykoç’u belediyede misafir ederek, başarısından dolayı tebrik etti ve altınla ödüllendirdi.

Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Sporcusu Cemile Aykoç, Spor Toto Muaythai Süper Ligi 7. Ayak 2. Grup Finali’nde rakibini yenerek şampiyon oldu ve Süper Lig Şampiyonluğu Unvan Kemerini aldı. Aykoç, bu başarısı ile Türkiye’yi 2023’te İtalya’da yapılacak Avrupa Şampiyonası’nda temsil etme hakkı kazanırken, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, başarılı sporcuyu misafir ederek altınla ödüllendirdi. Ziyarette Muaythai Federasyonu Ege Bölge Başkanı Ahmet Demiraslan, Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Akif Özer ve yönetim kurulu üyeleri ile Cemile’nin antrenörlerinden İrem Yıldırım da hazır bulundu.

Şampiyon sporcuyu tebrik eden Başkan Çelik, "13-14 Ekim tarihleri arasında Gaziantep’te gerçekleştirilen Spor Toto Muaythai Süper Ligi 7. Ayak 2. Grup Finali’nde rakibini yenerek İtalya’da milli forma ile ülkemizi temsil etme hakkı kazanan çok değerli kardeşimiz Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcumuz Cemile Aykoç’u belediyemizde misafir ediyoruz. Ben bugüne kadarki başarıları için kendisini tebrik ediyorum. Başta hocaları olmak üzere, Belediye Gençlik ve Spor Kulübümüzün yöneticilerine, Muaythai temsilciliğimize emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki Cemile İtalya’da da ülkemizi en güzel şekilde temsil edecek, orada da bayrağımızı dalgalandırarak İstiklal Marşımızı okutacaktır. Yolu bahtı açık olsun.” dedi.

Sıfırdan alıp yetiştirdikleri sporcuların başarılarının kendilerini gururlandırdığını ve mutlu ettiğini dile getiren Başkan Çelik, "Amatörün, sporun ve sporcunun yanında olmaya, onlara destek vermeye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edeceğiz. Cemile kardeşimi tebrik ediyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Başarılı sporcu Cemile Aykoç ise sevincini şu sözlerle ifade etti: "Gaziantep’te düzenlenen finallerde şampiyon oldum. Allah nasip ederse İtalya’da ülkemizi Avrupa Şampiyonasında büyükler kategorisinde temsil edeceğim. Antrenörlerim Ediz Barış, İrem Yıldırım ile yoğun bir tempoda hazırlanıyorum."

Cemile’nin antrenörlerinden İrem Yıldırım ise duygularını şöyle dile getirdi: "Cemile ile birlikte çok güzel antrenmanlar yaptık. O da emeklerinin karşılığını aldı. Herkese çok teşekkür ediyorum."

Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Akif Özer ise başarısı nedeniyle Cemile’yi tebrik ettiklerini dile getirerek, "Milli formayı giyerek kulübümüzü, belediyemizi ve şehrimizi de temsil edecek olması biz de ayrı bir heyecan uyandırıyor. İnşallah Avrupa’da da bayrağımızı dalgalandırıp İstiklal Marşımızı okutacak. Kendisine şimdiden başarılar diliyorum." dedi.

Cemile’nin her zaman olduğu gibi kendilerini gururlandırdığını ifa eden Muaythai Federasyonu Ege Bölge Başkanı Ahmet Demiraslan ise şöyle konuştu: "Cemile çok kıymetli bir sporcumuz. Belediyemiz, kulübümüz ve ilçemiz adına ayrı bir değer. Ondan çok umutluyuz. Yaşı da çok genç. İnşallah üst düzey daha çok başarılar alarak ülkemize hediye edecektir. Ömer Faruk Çelik başkanımız başta olmak üzere Ediz Barış, İrem Yıldırım hocalarımıza, çok teşekkür ediyorum. Allah yar ve yardımcısı olsun."