Şehzadeler Belediyesi Çocuk Kültür Sanat Merkezi’nde eğitim gören minik öğrenciler, Cumhuriyet’in 101. yılını büyük bir coşku ve heyecanla kutladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Şehzadeler Belediyesi Çocuk Kültür Sanat Merkezi’nde renkli etkinliklerle kutlandı. Merkezde eğitim gören minik öğrenciler, cumhuriyetin 101. yılına özel olarak düzenlenen programda sahne aldı. Ellerinde Türk bayraklarıyla sıralanan çocuklar, Atatürk’e ve cumhuriyete olan sevgilerini gösteriler ve marşlarla ifade etti.

Cumhuriyet Bayramı’nın coşkusunu yüreklerinde taşıyan minikler, hazırladıkları dans gösterileri ve okudukları marşlarla büyük alkış topladı. Gösteriye katılan miniklerin yüzündeki coşku, cumhuriyetin geleceğe olan mirasını adeta gözler önüne serdi. Öğretmenlerinin rehberliğinde bu özel gün için hazırlanan öğrenciler, gösterilerini başarıyla tamamladıktan sonra toplu hatıra fotoğrafı çekildi.