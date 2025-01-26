Şehzadeler Belediye Spor Kulübü Midi Kızlar Voleybol Takımı, Blok Spor Takımı’nı 3-0’lık skorla mağlup ederek il birinciliği yolunda önemli bir galibiyet elde etti. Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay sporcuları ve teknik ekibi tebrik etti.

Şehzadeler Belediye Spor Kulübü Midi Kızlar Voleybol Takımı, Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen Midi Kızlar İl Birinciliği müsabakalarında gösterdiği üstün performansla göz doldurdu. Midi Kızlar Voleybol Takımı, Blok Spor Takımı karşısında sergilediği etkili oyunuyla sahadan 3-0’lık net bir galibiyetle ayrılmayı başardı. Maç boyunca etkili servisler, güçlü bloklar ve organize hücumlarla rakibine üstünlük kuran Şehzadeler Belediye Spor Kulübü Midi Kızlar Voleybol Takımı, tüm setlerde oyunun kontrolünü elinde tutarak izleyicilerden tam not aldı. Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, alınan bu önemli galibiyetin ardından takımı tebrik ederek "Şehzadeler Belediye Spor Kulübü Midi Kızlar Voleybol Takımımızı yürekten kutluyorum. Sporcularımızın gösterdiği azim ve başarı hepimizi gururlandırdı. Bu galibiyet, gençlerimizin spora olan bağlılığını ve belediyemizin spor alanındaki desteklerinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha kanıtladı. Takımımıza başarılar diliyor, emeği geçen teknik ekibi ve aileleri de tebrik ediyorum" dedi.