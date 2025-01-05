Şehzadeler Belediyespor Küçük Kızlar Voleybol Takımı, İl Birinciliği Müsabakası’nda Manisa Değerli Zamanları 3-0 yenerek finale yükseldi. Başkan Gülşah Durbay ve Kulüp Başkanı Gökay Budak, genç sporcuları tebrik etti.

Şehzadeler Belediyespor Kulübü Küçük Kızlar Voleybol Takımı, Küçük Kızlar İl Birinciliği Müsabakası’nda son maçında Manisa Değerli Zamanları 3-0 gibi net bir skorla mağlup ederek büyük bir başarıya imza attı. Karşılaşmayı Şehzadeler Belediyespor Kulübü Başkanı Gökay Budak da izledi ve oyuncuların üstün performansıyla takdir etti. Maç boyunca sergiledikleri azim ve mücadele ile gözleri dolduran Şehzadelerin kızları, bu önemli galibiyetle finale yükseldi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Küçük Kızlar Voleybol Takımı’nı tebrik ederek, “Genç sporcularımızın başarısıyla gurur duyuyoruz. Sporun birleştirici gücünü güzel bir şekilde temsil eden kızlarımız, Şehzadeler’i finallerde en iyi şekilde temsil edecek. Takımımıza başarılar diliyorum.” dedi.