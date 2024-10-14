Küçük Kadınlar Manisa İl Birinciliği A Grubu’nun ilk maçında, Şehzadeler Belediyesi Voleybol Küçük Kızlar takımı Kula Belediyespor’u 3-0’lık skorla mağlup etti. Sporcular, sağlık sorunları yaşayan Belediye Başkanı Gülşah Durbay’a anlamlı bir pankartla destek verdi.

Manisa Küçük Kadınlar İl Birinciliğinin A Grubu’nda mücadele eden Şehzadeler Belediyesi Voleybol takımı, sezonun ilk maçında Kula Belediyespor karşısında 3-0’lık rahat bir galibiyet elde etti. Sahada sergilenen güçlü performans kadar, maç öncesi açılan “Gülşah Başkanım Geçmiş Olsun, seninleyiz” pankartı da dikkat çekti. Sporcular, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Belediye Başkanı Gülşah Durbay’a bu jestle moral verdi. Kulüp Başkanı Gökay Budak ise maç sonrası yaptığı açıklamada sporcuları tebrik etti. Kulüp Başkanı Gökay Budak, maç sonrasında yaptığı açıklamada, “Sahada sergilenen mücadele, sezon boyunca neler başarabileceğimizin göstergesi. Tüm sporcularımızı yürekten kutluyorum. Takımımızın bu sezon çok başarılı olacağına inanıyorum” dedi.

Belediye Başkanı Gülşah Durbay da galibiyetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek sporculara teşekkür etti.