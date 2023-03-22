Manisa’nın Şehzadeler Belediyesi tarafından ilçedeki genç ve çocuklara yönelik bir hizmet daha hayata geçirildi. Fatih Gençlik Merkezi ile Fatih Kreş ve Gündüz Bakımevi düzenlenen törenle hizmete girerken, kreşte 50 çocuğun eğitim alacağı, gençlik merkezinde de 50 gence hizmet verileceği öğrenildi. Gençlik Merkezinde bulunan Kendin Yap Atölyesinde ise Şehzadeler İHA Takımı tarafından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik İHA ve dron kursları açılacağı bildirildi.

Özellikle genç ve çocuklara yönelik yaptığı çalışmalarla dikkat çeken Şehzadeler Belediyesi hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Şehzadeler Belediyesine tahsisi yapılan Fatih Parkı içindeki bina yaklaşık 4 milyon TL’lik bir masrafla Fatih Gençlik Merkezi ile Fatih Kreş ve Gündüz Bakımevi olarak hizmete başladı.

Yeni hizmetin açılışına Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, AK Parti ve CHP ilçe başkanları, bürokratlar, davetliler ve çok sayıda genç katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından açılış konuşmasını gerçekleştiren Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik tesisin yaklaşık bir ay önce hazır hale geldiğini ancak yaşanan depremler nedeniyle açılışını ertelediklerini anlattı. Şehzadeler Belediyesi olarak depreminin ilk saatlerinden itibaren bölgeye destek verdiklerini anlatan Başkan Çelik, Ramazan ayında da Kahramanmaraş ve Adıyaman’da kurdukları iftar çadırlarında bölgedeki depremzedelere destek olmaya devam edeceklerini söyledi. Başkan Çelik kendisinin de bu akşam Adıyaman’a hareket edeceğini ve ilk iftarı Adıyamanlılarla ikinci gün iftarını da Kahramanmaraş’ta depremzedelerle birlikte açacağını sözlerine ekledi.

Gençlere İHA ve dron kursları verilecek

Açılışı gerçekleştirilen tesis hakkında da bilgi veren Başkan Çelik şunları söyledi: "Şuan önünde bulunduğumuz alan Manisa Büyükşehir Belediyesine ait bir alandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclisince bu alanın Şehzadeler Belediyesine tahsisi kabul edildi ve ardından da öncelikli olarak proje çalışması ve yapım çalışmasına başladık. Binanın toplam alanı 614 metrekare olup bunun 278 metrekaresi kreş kısmı, 336 metrekarelik kısmı ise Gençlik Merkezi olarak tasarlandı ve yapımı gerçekleştirildi. 3 milyon 924 bin 889 TL yani yaklaşık 4 milyon TL’ye mal olan bir eserin açılışını gerçekleştiriyoruz. Kreşimizde her biri 28 metrekare olan 3 sınıfımız var. 23 metrekarelik yemekhanemiz, 18 metrekarelik mutfağımız, 30 metrekarelik uyku odamız, lavabolarımız, bekleme ve oyun salonlarımız, idari kısımlarımız ve holümüz bulunmakta. Gençlik merkezimizde lavabolar ve ıslak hacimlerin dışında, 13 metrekarelik bir depomuz, 24 metrekarelik tarım atölyemiz, 48 metrekarelik ses stüdyomuz, 36 metrekarelik müzik atölyemiz, 44 metrekarelik e-spor salonumuz ve 24 metrekarelik Kendin Yap atölyesi, İHA ve dron yapım atölyemiz mevcuttur. 18 metrekarelik mescidimiz, holümüz, bekleme alanlarımız merkezimizde bulunmakta. Gençlik merkezimiz pazar günleri hariç her gün akşam 20.00’a kadar gençlerimize hizmet verecek. Burada iki adet İHA takımımız mevcut onlarda bundan sonraki çalışmalarını yürütecekler. Şehzadeler İHA takımı kurmuştuk. Teknofest’te ilk katıldıklarında yaptıkları Avcı İHA ile yüzlerce proje arasında 36’ıncı oldu. Bu projede Avcı İHA, düşman İHA’ları havadayken kumanda merkezleriyle irtibatını etkisiz hale getiriyor. Ciddi bir projeydi. Bizim bu İHA takımımız ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine de burada kurslar verecek. Küçük yaşlarda bu eğitimler başlarsa daha başarılı sonuçlar elde ediliyor."

Başkan Çelik ayrıca merkezdeki ses stüdyosunun son teknoloji ile oluşturulduğunu ve tüm gençleri merkeze beklediklerini söyledi.

İftar sofraları yerine depremzedelere gıda kolisi

Törende konuşan Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara ise Manisa Valisi Yaşar Karadeniz tarafından bu Ramazan için başlatılan ’Ramazan sevincini paylaşalım’ kampanyası dolayısıyla iftar programları yerine gerek deprem bölgesindeki gerekse Manisa’daki depremzedeler için gıda kolileri hazırlanmasına destek olunması çağrısında bulundu. Kaymakam Çaykara tesisin hayırlara vesile olmasını dileyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Dualar eşliğinde kesilen kurdele sonrası katılımcılar tesisi gezerek gençlerden bilgi aldı.