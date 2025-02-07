Şehzadeler Belediyesi Spor Kulübü Sporcusu Şevval Derince, 12. Turkish Open’da şampiyonluk için mücadele edecek.

Türkiye’nin en prestijli uluslararası tekvando organizasyonlarından biri olan 12. Turkish Open Uluslararası Tekvando Turnuvası, 8-16 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek. 20 ülkenin katılım göstereceği bu önemli turnuvada, Şehzadeler Belediyesi Spor Kulübü’nün genç yeteneği Şevval Derince de madalya mücadelesi verecek. 42 kg kategorisinde mücadele edecek olan Şevval Derince, 13 Şubat’ta şampiyonluk için tatamiye çıkacak. Başarılı sporcunun antrenörlüğünü ise Furkan Zeybek üstleniyor. Turnuvada milli ve uluslararası düzeyde birçok önemli sporcuyla karşılaşacak olan Derince, şampiyonluk için ter dökecek. Şehzadeler Belediye Spor Kulübü adına büyük bir başarı hedefleyen genç sporcu, sıkı antrenmanlarla turnuvaya hazırlandı. Kulüp yönetimi ve antrenörü, Şevval Derince’nin turnuvada önemli bir performans sergileyerek madalya kazanmasını bekliyor.